تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و982 إصابة

مسقط ـ العمانية:

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و982 حالة إصابة وتعافي 1276 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 122 حالة وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 1290 حالة، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 458 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 287054 حالة والمتعافين 260826 بنسبة تصل إلى 9ر90 بالمئة والوفيات 2472 بنسبة 2ر1 بالمئة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 22756 حالة.

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