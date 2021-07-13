السلطنة تشارك فـي ندوة علمية حول قوانين الانتخابات وعيوبها

تشارك السلطنة ممثلة بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء في ندوة علمية بعنوان:(قوانين الانتخابات وعيوبها)، والذي ينفذها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية خلال القترة من 13 الى 15 يوليو الجاري.

تتناول الندوة قوانين الانتخابات في عدد من الدول العربية، إلى جانب مناقشة ما يتعلق بالموقف القانوني للمنتخب المقصَر، والممتنع والناخب المتعدد الجنسيات.

كما تتعرض الندوة إلى عيوب قوانين الانتخابات، وكيفية وضع قانون أمثل للانتخابات.

يشارك من السلطنة كل من: فضيلة القاضي أحمد بن ناصر الخروصي ـ رئيس محكمة الاستئناف بالسيب، وفضيلة الدكتور علي بن محمد العدوي ـ قاضي بمحكمة الاستئناف بالسيب.

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