مليون و359 ألفا و65 شخصا.. إجمالي المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا فـي السلطنة

مسقط ـ العمانية:

بلغ إجمالي المُطعمين باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في السلطنة منذ بداية الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) وحتى يوم أمس مليونًا و359 ألفًا و65 شخصًا بنسبة بلغت 38 بالمائة من إجمالي المستهدفين.

وقد بلغ إجمالي المُطعمين بالجرعة الأولى مليونًا و81 ألفًا و547 شخصًا من إجمالي المُطعمين بنسبة بلغت 80 بالمائة، فيما بلغ إجمالي المُطعمين بجرعتين 272 ألفًا و141 شخصًا بنسبة بلغت 20 بالمائة.

وتواصل وزارة الصحة حملة تطعيم الفئة المستهدفة باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في جميع محافظات السلطنة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19).

وشهدت مراكز التحصين أمس إقبالًا جيدًا منذ الصباح الباكر من المُستهدفين للحملة الأمر الذي يعكس الوعي المجتمعي الكبير حول أهمية التحصين ضد (كوفيد ـ 19).