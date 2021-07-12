السلطنة والسعودية تؤكدان تنسيق المواقف بما يخدم المصالح ويعزز الأمن والاستقرار فـي المنطقة والعالم

■ تعزيز التعاون فـي مجالات البيئة والأمن الغذائي ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

■ تعاون لدعم استقرار الأسواق البترولية ـ دراسة فرص الاستثمار المتبادل

■ مواصلة الجهود لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية والتعامل بشكل جدي وفاعل مع الملف النووي والصاروخي الإيراني

وقد عُقدت جلسة مباحثات بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، تم خلالها استعراض آفاق التعاون المشترك وسُبل تطويره في مختلف المجالات، وأشادا بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.

ورحَّب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم في شأن تأسيس مجلس تنسيق عُماني سعودي برئاسة وزيري خارجية البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في شتى المجالات، كما اتفقا على توجيه الجهات المعنية للإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي الذي سيُسهم في سلاسة تنقُّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.

ورحَّبا بالتواصل الفاعل بين أصحاب السمو والمعالي الوزراء في البلدين لبحث المواضيع المشتركة وذات الاهتمام من الجانبين، كما وجَّها بالعمل على إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية والدبلوماسية والتعليمية وفي كل ما من شأنه أن يعزز المنافع والمصالح المشتركة ويعود

على شعبي البلدين بالخير والنماء.

وأكَّدا على عزمهما رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقِّق طموحات الشعبين وتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية “المملكة 2030” ورؤية “عُمان ٢٠٤٠”، وعبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة والتي تشمل مجالات تعاون رئيسية منها الاستثمارات في منطقة الدقم، والتعاون في مجال الطاقة، إضافة إلى الشراكة في مجال الأمن الغذائي، والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة.

كما رحَّبا بانعقاد مجلس الأعمال العُماني السعودي عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٤/‏٧/‏٢٠٢١م بمشاركة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس اتحاد الغرف السعودية، ورئيسي مجلس الأعمال العُماني السعودي من الجانبين، الذي سيُعزز من فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، ويزيد من تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال، وعقد المؤتمرات والمعارض، وإقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين الشقيقين.

وأكَّد الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع لما فيها منفعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشاد الجانبان بجهود دول مجموعة أوبك بلس، بقيادة المملكة وبمشاركة سلطنة عُمان، التي أدَّت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية، رغم ضعف الطلب الذي عانت منه الأسواق جرَّاء موجات جائحة كورونا التي لا تزال تؤثر على جزء كبير من العالم. وأكَّدا على ضرورة الاستمرار في التعاون لدعم استقرار الأسواق البترولية.

كما رحَّبا بتعزيز التعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أقرَّته مجموعة العشرين كونه إطارًا متكاملًا وشاملًا لمعالجة التحديات المترتِّبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة، لأنه نهج يمثل طريقةً مستدامةً اقتصاديًّا لإدارة الانبعاثات من خلال تطبيق عناصره الأربعة وهي الخفض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة، ونوَّه الجانبان بأهمية تبني مصادر الطاقة المتجددة وتقنياتها، وذلك لإسهامها في استدامة إمدادات الطاقة عالميًّا.

واتفقا على توجيه الجهات المعنية للقيام بدراسة فرص الاستثمار المتبادل بينهما في التقنيات المتطورة والابتكار ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، والمجال الصحي والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد والشراكة اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية التي تعود بالنفع على البلدين أخذًا بالاعتبار الإمكانات المتاحة والفرص الطموحة.

كما رحَّب الجانبان بمشاركة الشركات السعودية للاستثمار في المشروعات النوعية التي تسعى السلطنة لتحقيقها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكَّدا على العمل في تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي الشأن اليمني، أكَّد الجانبان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (٢٢١٦)، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

كما أكَّدا على أهمية التعاون والتعامل بشكلٍ جِدِّي وفاعل مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوِّناته وتداعياته وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وقد وجَّه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان دعوة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لزيارة بلده الثاني سلطنة عمان، ومن جانبه أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تقديره لهذه الدعوة والترحيب بها.

وفي ختام الزيارة أعرب صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عن جزيل شكره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين عن أطيب تمنياته لأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق والتقدم والازدهار للشعب العُماني الشقيق.