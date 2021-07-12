جلالة السلطان يعود إلى أرض الخليج 365 مختتما زيارة دولة للسعودية

ناقش خلالها مع أخيه خادم الحرمين تعزيز العلاقات المتينة وتعظيم مجالات التعاون وتوثيق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين

■ جلالته يشيد بما حققته الزيارة وجلسة المباحثات واللقاءات الأخوية والاتفاقيات الموقعة

■ جلالة السلطان يوجه دعوة للعاهل السعودي لزيارة السلطنة .. وترحيب وتقدير من قبل خادم الحرمين

■ فهد بن محمود فـي مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله البلاد وولي العهد السعودي فـي مقدمة المودعين

■ السلطنة والسعودية تشيدان بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق فـي المجالات السياسية والعسكرية والأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين

■ ترحيب بالتوقيع على مذكرة تفاهم فـي شأن تأسيس مجلس تنسيق عُماني سعودي .. وتوجيه الجهات المعنية للإسراع فـي افتتاح الطريق البري المباشر

■ إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الشقيقين للتعاون فـي مختلف المجالات الاقتصادية

■ رفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية

مسقط ـ العُمانية:

بحمد الله وتوفيقه عاد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى أرض الخليج 365 بعد أن اختتم زيارة (دولة) قام بها جلالته إلى المملكة العربيَّة السعوديَّة تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود استغرقت يومين.

وقد أجرى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال الزيارة محادثات مع أخيه خادم الحرمين الشريفين بمدينة نيوم، ناقشا خلالها كافة السبل التي من شأنها تعزيز العلاقات المتينة، وتعظيم مجالات التعاون، وتوثيق أوصر الأخوة بين الشعبين العُماني والسعودي الشقيقين.

وكان في استقبال جلالته ـ أيَّده الله ـ لدى عودته بالمطار السلطاني الخاص:

ـ صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

ـ صاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد المبعوث الخاص لجلالة السلطان.

ـ صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب.

ـ معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة.

ـ معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير الماليَّة.

ـ معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني.

ـ معالي الشيخ عبد الله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينيَّة.

ـ معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة.

ـ معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانيَّة وزيرة التربية والتعليم.

ـ معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط.

ـ معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك.

ـ معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي.

ـ الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السُلطان المسلحة.

ـ اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العُماني.

ـ اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العُماني.

ـ اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحريَّة السلطانيَّة العُمانيَّة.

ـ اللواء الركن مسلم بن محمد جعبوب قائد قوة السلطان الخاصة.

وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ غادر بحفظ الله ورعايته ظهر أمس مدينة نيوم بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، حيث كان في وداع جلالته لدى مغادرته مطار خليج نيوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربيَّة السعوديَّة. كما كان في التوديع، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود آل سعود وزير الداخليَّة رئيس بعثة الشرف، وسعادة السفير عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة العربيَّة السعوديَّة المعتمد لدى السلطنة، وأعضاء بعثة الشرف، وعدد من كبار المسؤولين السعوديين وأعضاء سفارة السلطنة في المملكة.

وقد بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقيَّة شكر وتقدير إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربيَّة السعوديَّة لدى مغادرته مدينة نيوم بعد زيارة استغرقت يومين.

أعرب جلالته فيها عن خالص شكره وبالغ تقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي أحيط به جلالته ووفده المرافق خلال الزيارة، مشيدًا جلالته بما حققته الزيارة وجلسة المباحثات واللقاءات الأخويَّة والاتفاقيات الموقَّعة من نتائج سيكون لها الأثر الطيب في تعزيز العلاقات الأخويَّة الوطيدة والتاريخيَّة المتجذرة، وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين بالخير والنماء. سائلًا الله العلي القدير أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يحقق للشعب السعودي الشقيق بقيادته الحكيمة المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار.

ورافق حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ أعزَّه الله ـ خلال زيارته وفد رسمي ضمَّ كلًّا من:

ـ صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

ـ معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.

ـ معالي الفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني.

ـ معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخليَّة.

ـ معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجيَّة.

ـ معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني.

ـ معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنيَّة المعلومات.

ـ معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

ـ صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربيَّة السعوديَّة.

وصدر أمس بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان فيما يلي نَصُّه: “انطلاقًا من الروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين قيادتي سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وبين شعبيهما الشقيقين، وتعزيزًا للعلاقات الثُنائية المتميزة بينهما، واستجابة لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، قام صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة “دولة” إلى المملكة العربية السعودية يومي ١ و٢ من ذي الحجة ١٤٤٢ هـ الموافق ١١ و١٢ من يوليو ٢٠٢١م.