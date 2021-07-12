وزيرا داخلية السلطنة والسعودية يناقشان تسريع إجراءات افتتاح المنفذ البري

نيوم (السعودية) ـ العمانية:

التقى صباح أمس معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي ـ وزير الداخلية بمعالي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود آل سعود ـ وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية في إطار زيارة جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والأمور ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة موضوع تسريع إجراءات افتتاح المنفذ البري الذي يربط السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة عبر الربع الخالي.