وكلاء الصحة بدول التعاون يناقشون مستجدات جائحة «كوفيد ـ 19»

ناقش أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي صباح أمس ـ خلال اجتماعهم الثامن عشر عبر الاتصال المرئي ـ مستجدات جائحة مرض (كوفيد ـ 19) بدول مجلس التعاون.

شارك في الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني ــ وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على تعريف موحد للمصاب والوفاة الناتجة عن (كوفيد ـ 19) في دول مجلس التعاون، كما تم الاتفاق على آلية اجراء فحوصات التسلسل الجيني للسلالات المتحورة، كذلك تم الاتفاق على توحيد معايير تصنيف الدول عالية الخطورة واعتماد معايير منظمة الصحة العالية في ذلك.

علاوة على ذلك تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات التحصين بدول مجلس التعاون ومناقشة الدليل العلاجي الخليجي الموحد والدليل الخليجي الموحد للقاحات (كوفيد ـ 19).وفي الختام حث أصحاب السعادة الوكلاء المواطنين والمقيمين بدول المجلس على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

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