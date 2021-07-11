خادم الحرمين يُقيم مأدبة غداء رسميَّة على شرف أخيه جلالة السلطان

نيوم ـ العُمانية:

تكريمًا لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربيَّة السعوديَّة بقصر نيوم مساء أمس مأدبة غداء رسميَّة على شرف أخيه جلالة السلطان المعظم، وذلك بمناسبة زيارة جلالته للمملكة.

حضر مأدبة الغداء من الجانب العُماني:

ـ صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخليَّة، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجيَّة، ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنيَّة المعلومات، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربيَّة السعوديَّة.

فيما حضرها من الجانب السعودي:

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود آل سعود وزير الداخليَّة رئيس بعثة الشرف، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجيَّة، ومعالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة ومعالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار ومعالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستيَّة وسعادة السفير عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة.