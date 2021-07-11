توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيق عُماني سعودي مشترك بحضور جلالة السلطان وخادم الحرمين

نيوم ـ العمانية:

في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها سلطان البلاد المفدى إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، تمَّ أمس في قصر نيوم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق العُماني السعودي المشترك بين حكومتي السلطنة والمملكة الشقيقتين بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهما الله ورعاهما.

وقَّع مذكرة التفاهم عن الجانب العُماني معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، وعن الجانب السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

جاء التوقيع على مذكرة التفاهم لإنشاء مجلس التنسيق المشترك استنادًا إلى توجيهات عاهلي البلدين ـ حفظهما الله ـ بهدف التشاور والتنسيق المستمر في الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في جميع المجالات، كما يأتي بهدف تعزيز واستدامة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين والتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح المشتركة.

ويتطلَّع الجانبان لأنْ يُسهم المجلس في متابعة أوجه التعاون القائمة وسير العمل في المشاريع المشتركة وصولًا إلى التكامل في مختلف المجالات. حضر مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين من أصحاب السمو والمعالي من الجانبين السعودي والعُماني الشقيقين.