جلالة السلطان وخادم الحرمين يعقدان جلسة مباحثات رسمية بقصر نيوم

■ التأكيد على رسوخ العلاقات ومتانة الروابط .. وفتح آفاق أرحب لمزيد من التعاون الثنائي

■ ارتياح تام لما تشهده العلاقات بين السلطنة والسعودية من تفاهم بناء تجاه القضايا ذات الاهتمام المتبادل

■ العاهل السعودي يؤكد لجلالته أن الزيارة ستُضيف الدعم والتعزيز لمزيد من التنسيق المشترك

■ جلالة السلطان يؤكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة تمضي بعزم وثبات نحو مستقبلها المشرق

نيوم ـ العُمانية:

عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربيَّة السعوديَّة مساء أمس جلسة مباحثات رسميَّة بقصر نيوم بمدينة نيوم بالمملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة.

وفي مستهل الجلسة، أعرب جلالة الملك عن ترحيبه الحار بجلالة السلطان هيثم في بلده الشقيق، مشيدًا برسوخ العلاقات الأخويَّة القائمة، ومتانة الروابط التي تجمع بين الدولتين، وبما تم تحقيقه من تقدم على مختلف الأصعدة، مؤكدًا لجلالته أن هذه الزيارة ستُضيف ـ بعون الله تعالى ـ الدعم والتعزيز لمزيد من التعاون الثنائي والتنسيق المشترك.

كما أكد جلالة سُلطان البلاد المفدى على أن المملكة العربيَّة السعوديَّة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة تمضي بعزم وثبات نحو مستقبلها المشرق، وأن العلاقات بين السلطنة والمملكة وما يجمعهما من روابط أخويَّة وتاريخيَّة مشتركة وطيدة، وأن أوجه التعاون الأخوي في كافة المجالات مستمرة، ما يفتح آفاقًا أرحب لمزيد من التعاون الثنائي الذي يحقق آمال وتطلعات الشعبين العُماني والسعودي الشقيقين.

كما عبَّر العاهلان عن ارتياحهما التام لما تشهده العلاقات بين السلطنة والمملكة من تنسيق مشترك وتفاهم بنَّاء تجاه القضايا ذات الاهتمام المتبادل، خصوصًا مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليميَّة والدوليَّة في ضوء ما يشهده العالم من تطوُّرات على مختلف الأصعدة.

حضر جلسة المباحثات من الجانب العُماني:

صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني،

ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخليَّة، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجيَّة.

فيما حضر جلسة المباحثات من الجانب السعودي:

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود آل سعود وزير الداخليَّة رئيس بعثة الشرف، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجيَّة، ومعالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة.