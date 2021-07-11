جلالة السلطان وخادم الحرمين يتبادلان أرفع الأوسمة العمانية والسعودية

«آل سعيد» وقلادة «الملك عبدالعزيز»
نيوم ـ العُمانية:
تبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربيَّة السعوديَّة ـ حفظهما الله ورعاهما ـ بقصر نيوم مساء أمس الأوسمة.
حيث منح جلالته خادم الحرمين الشريفين وسام (آل سعيد) والذي يُعدُّ أرفع الأوسمة العُمانية.
كما منح خادم الحرمين الشريفين جلالة السلطان المعظم قلادة (الملك عبد العزيز) التي تُعدُّ أرفع الأوسمة السعودية التي تُمنح إلى الملوك والرؤساء.
حضر المناسبة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
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