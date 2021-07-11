جلالة السلطان وخادم الحرمين يستعرضان العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين فـي مستهل زيارة دولة للمملكة تستغرق يومين

■ لقاء العاهلين يتطرق للتعاون المثمر فـي مختلف المجالات لتحقيق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين

■ مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان .. وولي العهد السعودي فـي مقدمة المستقبلين بمطار خليج نيوم

نيوم ـ العُمانية:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربيَّة السعوديَّة بقصر نيوم مساء أمس أخاه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي وصل إلى مدينة نيوم ظهر أمس في زيارة دولة للمملكة العربيَّة السعوديَّة تستغرق يومين.

فلدى وصول الموكب المُقل لجلالته ـ أبقاه الله ـ إلى قصر نيوم، كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربيَّة السعوديَّة في مُقدمة المُستقبلين والمُرحبين بجلالته.

بعدها توجَّه حضرة صاحب الجلالة السلطان المُعظم وأخوه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة إلى المجلس لتناول القهوة وتبادل الأحاديث الوديَّة، واستعراض العلاقات الأخويَّة الوطيدة التي تربط

السلطنة والمملكة الشقيقة، والتَّعاون المُثمر بينهما في مُختلف المجالات لتحقيق آمال وتطلعات الشعبين العُماني والسعودي الشقيقين في ضوء الرؤى السديدة والقيادة الحكيمة لعاهلي البلدين الحكيمين.

حضر الاستقبال من الجانب العُماني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة السُّلطان، وهم:

صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.

ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني.

ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخليَّة.

ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجيَّة.

ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني.

ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنيَّة المعلومات.

ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربيَّة السعوديَّة.

فيما حضر من الجانب السعودي:

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.

وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود آل سعود وزير الداخليَّة رئيس بعثة الشرف.

وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجيَّة.

ومعالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة.

وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى مطار خليج نيوم في وقت سابق من مساء أمس، وكان في استقبال جلالته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربيَّة السعوديَّة.

وقد أجريت لجلالة سُلطان البلاد المفدى مراسم استقبال رسميَّة، فلدى دخول الطائرة السُّلطانيَّة أجواء المملكة العربيَّة السعوديَّة رافقتها الطائرات الحربيَّة التابعة للدفاع الجوي الملكي السعودي، ولدى وقوفها في المكان المخصص

لها بمطار خليج نيوم، كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربيَّة السعوديَّة على رأس مستقبلي جلالة السلطان المعظم عند سُلَّم الطائرة. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود آل سعود وزير الداخليَّة رئيس بعثة الشرف.

بعدها، اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود جلالة السلطان المعظم إلى منصة الشرف مرورًا بين صفين من حرس الشرف من الحرس الملكي السعودي، حيث عُزف السلامان السلطاني العُماني والوطني السعودي، وأطلقت المدفعيَّة إحدى وعشرين طلقة تحيَّة لجلالته، فيما حلَّقت طائرات الاستعراض العسكرية فوق ساحة المطار ترحيبًا بمقدم جلالته. بعدها، تفقَّد جلالة سُلطان البلاد المفدى حرس الشرف الذي أدى التحيَّة لجلالته.

عقب ذلك، توجَّه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى الصالة الملكيَّة يرافقه سمو الأمير ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة لتناول القهوة، كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة السُّلطان.

وبعد ذلك، استقل جلالة سُلطان البلاد المُفدى ـ يرافقه سمو الأمير ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ـ الموكب الذي أقلهما إلى قصر نيوم تحفه مجموعة من دراجات التشريفات الملكيَّة، ولدى دخول الموكب القصر اصطف كوكبة من الفرسان على جانبي الطريق ترحيبًا وابتهاجًا بمقدم جلالته الميمون.

وكان حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ محفوفًا برعاية الله وحفظه ودعاء أبناء شعبه الوفي، غادر البلاد صباح أمس متوجهًا إلى مدينة “نيوم” بالمملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة في زيارة (دولة) تستغرق يومين، تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخيَّة بين السلطنة والمملكة العربيَّة السعوديَّة، وانطلاقًا من حرص قيادتي البلدين الشقيقين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما، وتلبيةً للدعوة الكريمة التي تلقّاها سلطان البلاد المفدى من أخيه خادم الحرمين الشريفين.

وكان في وداع جلالة سُلطان البلاد المفدى ـ أعزَّه الله ـ لدى مغادرته المطار السُّلطاني الخاص:

ـ صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

ـ صاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد المبعوث الخاص لجلالة السُّلطان.

ـ صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب.

ـ معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة.

ـ معالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير الماليَّة.

ـ معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السُّلطاني.

ـ معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينيَّة.

ـ معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة.

ـ معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانيَّة وزيرة التربيَّة والتعليم.

ـ معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط. ـ معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك.

ـ معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي.

ـ الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السُّلطان المسلحة.

ـ اللواء ركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السُّلطاني العُماني.

ـ اللواء ركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السُّلطاني العُماني.

ـ اللواء ركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحريَّة السُّلطانيَّة العُمانيَّة.