تعليمية الدولة تستعرض جهود «التعليم العالي» لـدعم البحث العلمي وتطويره

استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة أمس سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار، وعددًا من المسؤولين بالوزارة وذلك في إطار دراسة اللجنة حول (واقع البحث العلمي ودور القطاع الخاص والشركات الكبرى في دعمه وتطويره).وناقشت اللجنة في اجتماعها الثاني والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم محمد بن حمدان التوبي ـ رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، مع وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار المحاور المتعلقة بالدراسة منها: الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، والمصادر المبتكرة للإنفاق على البحث العلمي، والبنية الأساسية ومدى ملاءمتها لتحويل البحوث العلمية إلى مبتكرات ومخترعات ذات قيمة مضافة ترفد التنوع الاقتصادي للسلطنة.

كما استمعت اللجنة خلال الاستضافة إلى تقييم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتجربة السلطنة البحثية منذ عام 2005 وحتى الآن، واستعرضت التشريعات والسياسات البحثية التي تعمل الوزارة على استحداثها، والتحديات والصعوبات التي تواجهها فيما يخص البحث العلمي، علاوة على استعراض مقترحات وتوصيات الوزارة لتطوير مصادر تمويل البحث العلمي والارتقاء به.

وتهدف الدراسة إلى الوقوف على واقع بعض السياسات والتشريعات المحلية والإقليمية والعالمية المنظمة لعملية إسهام القطاع الخاص في البحث العلمي ورفع كفاءته، والتعرف على دوره في هذا الصدد، علاوة على اقتراح تشريعات تنظم عملية إسهام القطاع الخاص والشركات العالمية العاملة في السلطنة بالبحث العلمي، كما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.