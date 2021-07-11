عبري الواعدة «قلب الظاهرة» .. تاريخ عريق ومنجزات تنموية شاملة

طريق الربع الخالي مع السعودية شريان ينبض بمستقبل مزدهر للاستثمار الاقتصادي والتجارة والحركة السياحية والعمرانية

عبري ـ من سعيد الغافري:

(تصوير ـ شهاب بن حمد الشندودي )

حظيت ولاية عبري بمحافظة الظاهرة بمنجزات تنموية شاملة في مختلف المجالات والتي امتدت إلى جميع مدنها وقراها والتي ساهمت في تطوير عجلة التنمية الشاملة وعززت من البنية الأساسية بهذه الولاية العريقة بدءًا من بناء دور العلم والمستشفيات والمراكز الصحية وشبكات الطرق الرئيسية الحديثة والطرق الداخلية التي ربطت قرى الولاية وإيصال كافة الخدمات للمواطن من مشاريع كهرباء ومياه واتصالات.

طريق الربع الخالي

يعد مشروع طريق الربع الخالي الحدودي الذي يربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية والذي تم إنجازه وهو من المشاريع الطموحة الذي سيفتح آفاقًا أوسع ويشهد ازدهارًا كبيرًا للحركة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتواصل الاجتماعي بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

مشاريع جديدة

تم مؤخرًا إنجاز العمل في أكبر مشروع في السلطنة في مجال إنتاج الكهرباء النظيفة عن طريق الطاقة الشمسية والتي قامت بتنفيذها شركة (شمس الظاهرة لتوليد الكهرباء) لصالح الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إحدى شركات (مجموعة نماء) لإنتاج 500 ميجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة الكهربائية وتماشيًا مع رؤية السلطنة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء وبمساحة أرضية بلغت 13 مليون متر مربع، وتم اختيار ولاية عبري لملاءمتها لتوفر الطاقة الشمسية على مدار العام وملاءمتها للمواصفات والاشتراطات لإقامة المشروع ويتم من خلاله تزويد نحو 33 ألف منزل بالكهرباء والتقليل من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل حوالي 340 ألف طن سنويًّا، وسيتم الربط مع الشبكات الكهربائية القائمة. ويتواصل العمل بوتيرة متسارعة في إنجاز مشروع النماء للدواجن وإنتاج بيض المائدة والذي يعد من المشاريع العملاقة والحيوية في قطاع الإنتاج الغذائي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء وبيض المائدة على مستوى السلطنة والخليج العربي وبمساحة تبلغ نحو (70) كيلومترًا مربعًا وبطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويًّا من اللحوم البيضاء عالية الجودة، ومن المؤمل أن يُسهم المشروع في تعزيز نسبة الاكتفاء الذاتي للسلطنة من هذه اللحوم لتصل إنتاجيته عند بلوغ المشروع طاقته إلى 87 في المئة من الاحتياجات الأساسية للحوم البيضاء، كما أنه سيوفر فرص عمل عديدة للشباب العماني.

مشاريع جارٍ تنفيذها

ويجري العمل على قدم وساق في تأهيل وتحسين كبرة بيع الخضار والفواكه بسوق عبري لتتلاءم مع وضعية الأسواق الحديثة والتي سوف تخدم شريحة كبيرة من الباعة في عرض وتسويق منتجاتهم وإيجاد فرص عمل عديدة، كما يجرى العمل على قدم وساق في مد ولايات الظاهرة بشبكة حديثة من محطة التحلية بولاية صحار وربطه بشبكة مياه حوض المسرات وسوف يسهم المشروع الحيوي والذي يعد من أكبر المشاريع المائية في معالجة مشكلة النقص الحاد في مناسيب المياه الجوفية وتوفير مياه الشرب الصحية والنقية للقاطنين بقرى ولايات المحافظة، كما يتم العمل في تنفيذ مشروع مدينة عبري الصناعية والتي تقوم بها (مدائن)، ومن المؤمل أن تلعب دورًا مهمًّا في تعزيز المجالات الاستثمارية والاقتصادية بالمحافظة.