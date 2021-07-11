مركز الإرشاد النسوي بصور ينظم فعاليات وبرامج ومحاضرات دينية

ينظم عن بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال أيام العشر من شهر ذي الحجة ضمن الفعاليات والأنشطة الدينية خلال أيام العشرة (10) من شهر ذي الحجة حيث انطلق أمس عدد منها والتي ينفذها مركز الإرشاد النسوي بإدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة جنوب الشرقية بمختلف ولايات المحافظة وذلك عبر تطبيقات الواتساب والزووم وجوجل ميت. ويأتي الهدف إلى استثمار أوقات الفراغ وتنمية المعرفة وغرس القيم الإسلامية، ويقدم هذا البرنامج عددا من المرشدات الدينيات.

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