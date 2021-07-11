مسقط ـ العمانية تحتفل كلية القيادة والأركان لقوات السلطان المسلحة صباح اليوم بتخريج دورة القيادة والأركان الرابعة والثلاثين، وذلك تحت رعاية معالي الفريق جناب السيد منذر بن ماجد بن سعيد آل سعيد رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني بحضور عدد من أصحاب المعالي وقادة قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الجميع.

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم..كلية القيادة والأركان تحتفل بتخريج الدورة الرابعة والثلاثين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.