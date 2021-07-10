اقتصاديون وسياسيون سعوديون لـ «الخليج 365»: زيارة جلالة السلطان للسعودية تؤسس لمرحلة تاريخية ستسهم بتطوير العلاقات السياسية وتوثيقها على أسس من الشراكة الاقتصادية المثمرة

■ هناك توافق كبير بين القيادتين حول الكثير من الرؤى والتوجهات التي تدعم مختلف العلاقات وتطويرها وتعزيزها

كتب ـ يوسف الحبسي:

تتجه العلاقات العريقة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم الأحد إلى آفاقٍ أوسع من الرقي والازدهار بالزيارة التي يقوم بها محفوفًا بعناية الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى المملكة، ويلتقي خلالها أخاه العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملكسلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويرتبط البلدان الشقيقان بروابط راسخة في مختلف المجالات، ستوثِّق عراها الزيارة التاريخية لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ التي تُعَدُّ

الزيارة الرسميَّة الأولى له ـ أعزه الله ـ إلى خارج السلطنة منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير عام 2020م، كما يُعدُّ هذا اللقاءالثاني بين القائدين بعد لقائهما الأول في يناير 2020م بمسقط عندما قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأداء واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيَّب الله ثراه.

“الخليج 365” استطلعت آراء عدد من المحللين الاقتصاديين والسياسيين بالمملكة العربية السعودية حول بدء حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين وآفاق لمستقبل واعد في التعاون بين مسقط والرياض وتكامل الرؤيتين “رؤية عمان 2040” و”رؤية السعودية 2030” وفق رؤية تشاركية تسهم في تحقيق أمن واستقرار وازدهار البلدين والمنطقة، مؤكدين أهمية الزيارة وتوقيتها في وقت تمر به المنطقة بالعديد من التحديات وعدم الاستقرار، ومشيدين بدور السلطنة كطرف محايد في تحريك المياه الراكدة لحل أزمة اليمن.

رؤية تشاركية

وقال فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي والمحلل الاقتصادي: بالرغم من العلاقات التاريخية المتجذرة بين المملكة العربية السعودية والسلطنة؛ إلا أن زيارة جلالة السلطان طارق بن هيثم المعظم للمملكة بدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ كأول زيارة خارجية يقوم بها، تصنف ضمن الزيارات المهمة التي تؤسس لمرحلة تاريخية تهتم بتطوير العلاقات السياسية وتوثيقها على أسس من الشراكة الاقتصادية المثمرة المحققة لمصالح البلدين والشعبين، وتعكس في الوقت عينه عمق العلاقات السعودية ـ العُمانية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن توقيت الزيارة مهم في مرحلة تشهد فيها المنطقة والعالم متغيرات وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية، تستوجب التعامل معها وفق رؤية تشاركية تسهم في تحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة .. مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تكن قيادة وشعبًا؛ كل تقدير واحترام للسلطنة حيث الوشائج الأخوية وأواصر القربى والجوار ووحدة المصير المشترك ويسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتطوير أوجه التعاون المشترك بما يتناسب مع رؤية قيادتي البلدين وتطلعات شعبيهما.

مستدامة ووثيقة

وقال عضو مجلس الشورى السعودي: الأكيد أن هناك توافقًا كبيرًا بين القيادتين؛ ورؤية مستقبلية لما يجب أن تكون عليه العلاقات المستقبلية وبخاصة في جوانبها الاقتصادية المعززة للشراكة العميقة .. كما أن العلاقة الوثيقة بين الشعبين يمكن أن يكون لها تأثير مهم في إعادة رسم العلاقات المشتركة على أسس مستدامة ووثيقة .. مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك في مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يخدم توجهات البلدين لتحقيق رؤية “المملكة 2030” ورؤية “عمان 2040”، وما تتضمنه الرؤيتان من مستهدفات ومبادرات للتنوع الاقتصادي من الأولويات التي تسعى القيادتان لتحقيقهما، خصوصًا بعد تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني الذي يسعى لوضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بينهما ورفعها إلى مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، وكذلك في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية.

وأضاف: أجزم أن الإصلاحات السياسية والمالية والاقتصادية التي أعلن عنها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وتطوير أجهزة ومؤسسات السلطنة وبما يعزز فاعليتها وبما يحقق آمال وطموحات الشعب العماني والمحافظة على سلامة واستقرار البلاد سيكون لها الأثر الأكبر في الداخل، وفي الخارج أيضًا، مضيفًا: أعتقد أن إطلاق رؤية 2030 في المملكة ورؤية 2040 في السلطنة يمكن أن تسهما في مواءمة الأهداف الاقتصادية وربطها من خلال شراكات نوعية في جميع القطاعات الاقتصادية، يدعم ذلك رغبة القيادتين في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوفر الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وقد يكون لاستثمارات القطاع الخاص في المملكة دور مهم في مثل تلك الشراكات من خلال التدفقات الاستثمارية الموجهة للفرص المتاحة في السلطنة وفي مقدمها القطاعان السياحي والصناعي .. كما أن استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية السعودية يمكن أن تتواءم مع بعض البرامج المهمة في السلطنة، خصوصًا بعد افتتاح الطريق الدولي الذي يربط المملكة بالسلطنة، ما يجعل من عمليات الشراكة التجارية أكثر عمقًا وأسهل عبورًا.

الشراكة الاقتصادية

وأكد أن موقع عُمان الاستراتيجي واستقرارها السياسي والأمني ووجود المناطق الاقتصادية والموانئ من المزايا التنافسية التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وفي مقدمها الاستثمارات السعودية التي أعتقد أن زيارة جلالة السلطان الحالية ستعززها بشكل كبير، خصوصًا مع توقيع بعض الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة التي تدعم الشراكة الاقتصادية بين السلطنة والمملكة .. مؤكدًا مضي العلاقات السعودية ـ العمانية إلى مزيد من الشراكة الاقتصادية في القطاعات السياحية والصناعية والخدمات اللوجستية على وجه الخصوص؛ وربما تشهد الفترة المقبلة تدفقًا أكبر للاستثمارات السعودية على السوق العماني وارتباطًا أكبر بين اقتصاد البلدين تعززهما إرادة القيادتين ورؤيتيهما في جوانبها الاقتصادية على وجه الخصوص.

مستقبل زاهر

وقال سليمان العقيلي، الكاتب السياسي، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم السياسية: لا شك أن العلاقات العمانية ـ السعودية علاقات ضاربة في التاريخ انطلاقًا من أن الشعبين الشقيقين والبلدين الجارين تربطهما روابط عائلية وتاريخية وتراثية واستراتيجية مشتركة منذ قرون، والمملكة العربية السعودية مثل تشكلاتها الحديثة في عام 1902م حرصت على علاقات وطيدة مع السلطنة، إذ تم التفاهم حول الحدود المشتركة .. مؤكدًا أن العلاقات بين مسقط والرياض نموذج لعلاقات الأشقاء والأصدقاء والشركاء وكذلك علاقات الحكمة السياسية التي توطد الأمن والاستقرار وتبتعد عن الأزمات والمشكلات وتحيد التأثيرات الدولية والإقليمية في علاقاتهما المشتركة، وهذا ناتج من الحكمة السياسية لقيادتي البلدين جلالة السلطان هيثم بن طارق وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واللذين اليوم يطلقان علاقات البلدين نحو آفاق أرحب ومصالح واسعة للشعبين ولمستقبل زاهر للمنطقة وهذا ناتج من الثقة المتبادلة والاحترام بين الزعيمين الكريمين اللذين لا شك أن شعوب المنطقة كلها تنظر لهما باحترام وتقدير عظيمين.

مواقف حكيمة

وأشار إلى أنه لا بد من إجزال الشكر والتقدير والاحترام للسلطنة الحبيبة على مواقفها الحكيمة والمقدرة من شعوب المنطقة بشكل عام ومن الشعب السعودي بشكل خاص لحرص السلطنة على تماسك منظومة مجلس التعاون الخليجي كما هي المملكة العربية السعودية التي تستضيف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وحكمة القيادتين والدور الرائد للبلدين جعلا من مجلس التعاون الخليجي منظومة متماسكة ومتقدمة ومحصنة ضد الأخطار وتؤدي دورها بدون أي تأثيرات خارجية، ولا شك أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهما الله ـ لهما دور في تماسك مجلس التعاون الخليجي كما هو دور القادة الخليجيون الآخرون وحماية هذه المنظومة من التهديدات التي ربما كانت قد بلغتها ولكن حكمة القادة مجلس التعاون الخليجي صانت هذا المجلس من أي تعثرات، والتفاهم العميق الحاصل بين العاصمتين مسقط والرياض فإنني على ثقة بأن أزمات المنطقة ستنحصر وتولي وأن الحكم السياسية ستطوق كافة المشكلات التي قد تنشأ مستقبلا وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل حكمة القيادتين والحرص المشترك بين البلدين على الأمن والاستقرار في مجلس الخليج العربي.

آفاق أرحب

وقال المحلل السياسي السعودي فيصل الصانع: من وجهة نظري.. هذه الزيارة الرسمية والتي تعد الزيارة الأولى لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بعد توليه الحكم للمملكة العربية السعودية تأتي تقديرًا لمكانة المملكة وثقلها في المنطقة، وتوجه قادة البلدين في هذه المرحلة التاريخية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهما الله ـ إلى آفاق أرحب من العمل المشترك والاستثمار في المقدرات الوطنية كالقيمة المضافة في مختلف المجالات تعود على البلدين بمزيد من الازدهار وتحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، حيث من المتوقع أن تشمل هذه الزيارة توقيع اتفاقيات تمثل نقلة نوعية في الاستثمارات بين البلدين، ويعكس لقاء القيادتين السعودية والعُمانية أيضًا في هذا الوقت التشاور والتنسيق في مختلف الشؤون التي تخدم مصلحة الجميع، وكذلك المنطقة واستقرارها حيث تمر المنطقة بصراعات وحروب سواء في اليمن التي تقع حدودها بين المملكة والسلطنة أو في سوريا والعراق حيث إن جلالة السلطان وخادم الحرمين الشريفين يتمتعان بالحكمة وبُعد نظر في التعامل مع مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًّا ودوليًّا، إذ تدفع المتغيرات المتلاحقة في المنطقة قيادتي البلدين لمزيد من التعاون على المستوى الثنائي والخليجي والإقليمي للمضي في إرساء دائم للأمن والاستقرار ما ينعكس إيجابيًّا على التنمية وخدمة شعوب المنطقة.

الشراكة بين الدولتين

وقال الصحفي السعودي عيسى النهاري: إن آخر زيارة لسلطان عمان إلى المملكة العربية السعودية كانت قبل أكثر من عقد تقريبًا، لذلك فإن اختيار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم السعودية وجهته الرسمية الأولى منذ توليه الحكم يُعد مؤشرًا على انتعاش العلاقة بين الرياض ومسقط على الصعيدين الاقتصادي والسياسي .. كما أن تفاعل شعبَيْ البلدين بالتزامن مع الإعلان الرسمي للحدث وحرص القيادتين السعودية والعمانية على إجراء الزيارة بعد أشهر من التنسيق كانا لافتين، وعبَّرا عن رغبة مشتركة للنهوض بالشراكة بين الدولتين لمستوى يمكّنهما من التعاون معًا في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين السلطنة والمملكة العربية السعودية بشأن الملف اليمني وهناك مبادرة سلام سعودية على الطاولة منذ مارس الماضي ومسقط باعتبارها وسيطًا محايدًا بين أطراف النزاع منذ اندلاع الأزمة عام 2015، يُعد دورها محوريًّا لدفع عملية السلام، وقد بادرت السلطنة بإرسال وفد رسمي إلى صنعاء الشهر الماضي، لذلك، فإنه من المؤمل أن تسهم مباحثات القادة في تحريك المياه الراكدة في اليمن، واستغلال الزخم الدبلوماسي المتزامن مع الجولات المكوكية التي يجريها مبعوثا واشنطن والأمم المتحدة إلى اليمن.