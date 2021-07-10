وزيرة التنمية الاجتماعية تزور المؤسسات الاجتماعية بمصيرة

قامت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار ـ وزيرة التنمية الاجتماعية والوفد المرافق لها الخميس الماضي بزيارة استطلاعية إلى ولاية مصيرة التابعة لمحافظة جنوب الشرقية، وشملت زيارتها للمؤسسات الاجتماعية المعنية بتقديم منظومة البرامج والخدمات الاجتماعية للفئات المستحقة لها في ولاية مصيرة.

حيث زارت دائرة التنمية الاجتماعية بمصيرة، والتقت خلال تجوّلها في الدائرة بكادرها من مختلف الأقسام، ووقفت ـ عن قُرب ـ على مختلف الجهود والأعمال المبذولة فيها ، ومناقشة بعض تحديات العمل وسبل تذليلها. كما توجّهت معالي الدكتورة والوفد المرافق لها إلى مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمصيرة، والتقائها بكادره الإداري والفني، واطلاعها على العديد من برامجه وخدماته التأهيلية والعلاجية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وصولًا بالكثير من الحالات ـ قدر الإمكان ـ إلى تحقيق الاستقلال الذاتي والدمج المجتمعي، ومشيّدة بمختلف المنتجات والمشغولات التي تعد نتاج عمل وجهود الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المركز.

وختمت وزيرة التنمية الاجتماعية برنامجها بزيارة جمعية المرأة العمانية بمصيرة، والتعرف على مساعي الجمعية عبر مختلف أنشطتها في خدمة المرأة والأسرة في الولاية، وتأكيد معالي الدكتورة للجمعية على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق مع المؤسسات الأخرى في تنفيذ مشاريع هادفة للمرأة والفئات الأخرى، ومشيّدة معالي الدكتورة بالبرامج التوعوية والتأهيلية ومبادراتها المجتمعية واستمرارية تعاونها مع جمعيات المرأة العمانية من مختلف محافظات السلطنة بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الثقافي والاقتصادي للمرأة والأسرة في ولاية مصيرة.