أكثر من 200 ألف ريال عماني.. مصروفات لجنة الزكاة بالمصنعة للعام الحالي

المصنعة ــ من خليفة الفارسي:

شهدت لجنة الزكاة بولاية المصنعة تطورًا كبيرًا من حيث ازدياد إيراداتها من الزكاة والصدقات عما كانت عليه في الاعوام الماضية.

جاء ذلك في التقرير المالي النصف السنوي لعام 2021م حيث اشتمل التقرير على قائمة من المشاريع والانشطة والبرامج والحملات التي نفذتها اللجنة.

وقد أوضح إبراهيم بن عبد الله النوفلي ـ رئيس لجنة الزكاة بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة بأن إجمالي المصروفات للمشاريع والحملات التي تبنتها اللجنة بلغت 203 آلاف و800 ريال عماني، وتنوعت لتشمل مساعدات الأسر المعسرة في شهر شعبان الماضي، حيث تم صرف مبلغ 30 ألف ريال عماني استفادت منه 667 أسرة، وبلغت مصروفات مشروع السلة الغذائية الرمضانية 92 ألفًا و700 ريال عماني استفادت منها 682 أسرة، كما بلغ مصروفات زكاة الفطر 14 ألفًا و820 ريالًا عمانيًّا استفادت منه 170 أسرة، بالإضافة الى صرف مبلغ 4 آلاف و728 ريالًا عمانيًّا على الكفارات تم توزيعها على 3152 مسكينًا.

وقد خصصت اللجنة 5 آلاف و173 ريالًا عمانيًّا للحالات الطارئة استفاد منها 43 أسرة، وأما بالنسبة لمشروع (فك كربة) فقد بلغ اجمالي المبلغ

المصروف للمشروع 9 آلاف و904 ريالات عمانية استفادت منها 6 حالات، وتم صرف 12 ألفًا و475 ريالًا عمانيًّا للمواد العينية وصرف 34 ألف ريال عماني لمشروع كسوة عيد الأضحى المبارك استفادت منه 680 حالة.