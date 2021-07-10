اجتماع مجلس الكلية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

عقـد مجلس الكلية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور الاجتماع الرابع للعام الأكاديمي (2020/‏2021) برئاسة الدكتورة سالمة بنت خميس المشرفية ـ عميدة الكلية، وبحضور أعضاء المجلس. ورحبت الدكتورة عميدة الكلية بالحضور وشكرتهم على الجهود المبذولةً في خدمة سير العملية التعليمية بالشكل المخطط له، كما أثنت على جهود الجميع في إنجاح العملية الامتحانية عن بعد للطلبة بنهاية الفصل الدراسي الثاني. وتم خلال الاجتماع اعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني واستعراض تقرير خدمة المجتمع وآلية إعداد الخطة التشغيلية للعام (2021/‏2022م) والمواضيع المتعلقة بالبحث العلمي والبرنامج التأسيس.

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