مسقط ـ العمانية: استعرض مكتب مجلس الدولة في اجتماعه أمس عددًا من الموضوعات منها: رد مجلس الوزراء على توصيات مجلس الدولة بشأن مشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025)، ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م.

جاء ذلك خلال الاجتماع برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي ـ رئيس مجلس الدولة.

كما ناقش مكتب المجلس التقرير المقدم من اللجنة الاجتماعية حول مقترح مراجعة قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(114/‏2001م) ومقترح مشروع الأمن السيبراني.

وأكد معالي الشيخ رئيس المجلس على أهمية نتائج عمل المجلس وإسهاماته المقدرة في مسيرة التنمية التي تشهدها السلطنة.

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب مجلس الدولة يدرس رد مجلس الوزراء حول خطة التنمية الخمسية العاشرة وقانون حماية البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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