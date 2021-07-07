السلطنة تشارك فـي اجتماع أممي حول الصحة والتنمية المستدامة

شاركت السلطنة مساء أمس في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) في اجتماع افتراضي حول (تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة في وقت الأزمات: حلول من أجل تعافي منصف ومرن وقادر على الصمود)، وقد تم اختيار السلطنة للمشاركة نظرًا للمكانة الدولية الصحية التي تتبوّأها بين أقاليم المنطقة.

وقد مثّل وفد السلطنة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة.

حيث تمثل أهداف التنمية المستدامة خريطة طريق لمستقبل أفضل يبعث على العمل والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة وعوامل التغيير، مع توفير المرونة في الوقت ذاته لتعديل المسارات القائمة على السياقات القُطرية، وتُعد الصحة عنصرًا أساسيًّا لهذه الخريطة كونها أداة مهمة في بناء نظم مستدامة وعادلة، كما تلعب الصحة دورًا مهمًّا في تعزيز السلام وتشجيع الحوار بين الأطراف المتباينة، حيث إن الصحة حق مكتسب للجميع، ولهذا تدعم السلطنة مبادرة الصحة العالمية من أجل السلام المستوحاة من إطار الصحة كجسر للسلام.

وقد تطرق وزير الصحة إلى أهمية تحقيق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بالحد من عدم المساواة والفروقات والذي سيضمن الوصول العادل للخدمات الأساسية والتغطية الصحية الشاملة وكذلك الحماية المالية.

وأضاف معاليه: إنّ تناول الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز السلام، والعدالة وتقوية المؤسسات سيكون له الأثر الإيجابي على صحة ورفاهية الأفراد وبالتالي زيادة الرخاء والإنتاجية لدى المجتمعات السكانية.

وسلّط الاجتماع الضوء على الأهمية المحورية للصحة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030م، والحاجة الماسة إلى تعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم، كما سلّط الاجتماع الافتراضي الضوء على القيادة من قبل البلدان والمناطق وإبراز كيف يمكن توسيع نطاقها من خلال دعم منظمة الصحة العالمية وشركائها متعددي الأطراف في خطة العمل العالمية للهدف الثالث للتنمية المستدامة وخارجها والتأكيد على أهمية الصحة عبر أهداف التنمية المستدامة ولماذا التعاون متعدد الأطراف هو المفتاح للتغلب على الوباء وتحسين الأمن الصحي وتسريع التقدم لتحقيق الرؤية المتمثلة في تحقيق حياة صحية ورفاهية للجميع بحلول عام 2030.

كما ناقش الاجتماع مجموعة من البنود منها: الرعاية الصحية الأولية كمسرّع للتعافي، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الآجلة وتعزيز الأمن الصحي، والنهج الذي يرتكز على الإنصاف وأهمية الإجراءات المتعددة القطاعات والبيانات والمساءلة للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا وتعزيز التعاون باعتباره لا غنى عنه لدعم البلدان في تنفيذ نهج التسريع الخاصة بهم.