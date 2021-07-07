تعزيز التعاون الثنائي بين السلطنة والسعودية وبنجلاديش فـي المجال الصحي

استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي ـ وزير الصحة أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة سعادة عبد الله بن سعود العنـزي ـ سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة، تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجال الصحي.

تأتي هذه الزيارة تدعيمًا لروابط الأخوة القائمة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية ولدعم وتعزيز العلاقات المتميزة، وتأكيدًا لحرص البلدين الشقيقين على تنمية العلاقات فيما يخص الشأن الصحي، والعمل على تقوية أواصر التعاون وتبادل الخبرات في هذا الجانب. كما استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي ـ وزير الصحة أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة سعادة ميزان الرحمن ـ سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية المعتمد لدى السلطنة. تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجال الصحي وتبادل الخبرات الأكاديمية الصحية بين الجانبين.

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