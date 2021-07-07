اليوم .. التعليم تختتم فعاليات الأسبوع التوعوي الافتراضي لإدارة الجودة

تختتم صباح اليوم فعاليات الأسبوع التوعوي الافتراضي الخاص بتفعيل نظام إدارة الجودة (شذرات جودوية 2021)، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر، وبالتعاون مع دائرة الجودة بالوزارة، حيث يستهدف البرنامج موظفي المديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر، وتضمن على مدار الأربعة أيام الماضية عددًا من أوراق العمل المتعلقة بنظام إدارة الجودة وعمليات دعم وتسيير النظام،وذلك عبر منصة (Microsoft Teams).

يهدف البرنامج إلى إثراء ثقافة العاملين بالمديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر بآليات تفعيل نظام إدارة الجودة وعمليات دعم وتسيير النظام، والإلمام بكافة متطلبات هذا النظام بما يحقق الأهداف المرجوه منه، بجانب التعرف على كافة التطورات التحسينية التي حدثت في النظام، والوقوف على كافة استفسارات العاملين بالمديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر حول أهم العمليات وآليات تفعيلها بالشكل الملائم.

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