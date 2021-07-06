وزير الخارجية يستعرض وجهات النظر حول مختلف التطورات الإقليمية مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

مسقط ـ العمانية: التقى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية أمس بمبنى وزارة الخارجية بمعالي بيتر مورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الإنسانية الراهنة في اليمن والجهود المبذولة بين جميع الأطراف لإنهاء الصراع ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، كما تم تبادل وجهات النظر حول مختلف التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب معالي الضيف عن شكره للدعم الذي تقدمه السلطنة للعمليات الإنسانية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للصليب الأحمر، بينما أكّد معالي السيد وزير الخارجية حرص السلطنة على استمرار التعاون مع اللجنة الدولية واهتمامها بالقضايا الإنسانية ضمن الجهود السياسية والدبلوماسية لإيجاد الحلول السلمية للقضايا والنزاعات.

حضر اللقاء سعادة جميلة الهمامي ـ ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

وكان معالي بيتر مورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد وصل إلى البلاد صباح أمس في زيارة إلى السلطنة تستغرق يومين.

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