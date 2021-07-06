ذي يزن يستعرض العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر مع السفير السعودي

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب صباح أمس في مكتبه بديوان عام الوزارة سعادة عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية لدى السلطنة.

جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم البلدين، وبحث أوجه التعاون القائمة في المجالات الثقافية والرياضية والشبابية.

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