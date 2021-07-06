تواصل إجراءات التعيينات بشمال الشرقية وشمال الباطنة

إبراء ـ العمانية: تواصل المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية ولليوم الثالث على التوالي استكمال إجراءات تعيين 318 معلمًا ومعلمةً من الذين تم قبولهم للالتحاق بسلك التدريس مع بداية العام الدراسي القادم (2021/‏‏2022)بمدارس المحافظة.

وتستكمل إجراءات التعيين الرسمية في مقر مركز الاستكشاف العلمي التابع لتعليمية المحافظة في ولاية إبراء في عدد من التخصصات، منها تخصصات التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والأحياء والفيزياء والتاريخ والجغرافيا وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تخصصات المجالين الأول والثاني والرياضة المدرسية والفنون التشكيلية والتربية الخاصة.

وتتضمن إجراءات التعيين التي تستمر حتى 26 من شهر يوليو الجاري وتجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المقابلات الشخصية والتخصصية واستكمال بيانات الاستمارة الأمنية ومطابقة البيانات الشخصية من قبل الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له.

الجدير بالذكر أن هذه التعيينات تأتي في إطار الجهود الوطنية لتشغيل القوى العاملة الوطنية في مختلف المؤسسات الحكومية تنفيذًا للسياسة الوطنية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالاهتمام بإيجاد الوظائف المناسبة لأبناء الخليج 365 وفق تخصصاتهم العلمية، حيث يُولِي جلالته ملف الباحثين عن عمل جل الاهتمام ويوجِّه بأهمية التركيز على هذا الملف الوطني، بالإضافة إلى ذلك تأتي هذه التعيينات لسد الشواغر الوظيفية في وظيفة معلم بوزارة التربية والتعليم وفق الاحتياجات الفعلية للمرحلة القادمة ومواكبة تطلعات ورؤية عمان 2040.

من جانب أخر تواصل لجنة التعيينات بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة إجراءات تعيين 601 من المرشحين لشغل الوظائف التدريسية من أبناء المحافظة.