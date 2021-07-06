مسقط ـ العمانية: زار عددٌ من أصحاب المعالي أعضاء اللجنة العُليا المُكلَّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي ـ وزير الداخلية أمس مركز التحصين بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض للاطلاع على سير عملية تطعيم الفئات المستهدفة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19).واستمعوا خلال الزيارة لشرح وافٍ عن الإجراءات المُتبعة لسير عملية التطعيم من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وآلية التنسيق واستقبال المستحقين للتطعيم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، مُشيدين بإقبال الفئات المستهدفة للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) الذي يعكس الوعي المجتمعي للتحصين ضد المرض.

وأشاد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي ـ وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عضو اللجنة العُليا المكلَّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) في تصريح لوكالة الأنباء العمانية وتليفزيون سلطنة عُمان بعملية التطعيم وسلاستها وانسيابيتها والتنظيم في مركز التحصين بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، مشيرًا إلى أن المركز قائم بدور كبير في عملية التطعيم وهو ما تُظهره أرقام المُطعَّمين وإقبال الفئات المُستهدفة.

وشهدت مراكز التحصين بجميع محافظات السلطنة أمس إقبالًا جيدًا منذ الصباح الباكر من المُستهدفين للحملة الأمر الذي يعكس الوعي المجتمعي الكبير للتحصين ضد (كوفيد ـ 19). وتواصل وزارة الصحة حملة تطعيم الفئات المستهدفة باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في جميع محافظات السلطنة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19).

كانت هذه تفاصيل خبر عدد من أعضاء اللجنة العُليا يطلعون على سير عملية تطعيم الفئات المستهدفة ضد «كوفيد ـ 19» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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