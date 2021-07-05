صور ـ من عبدالله باعلوي:

بدأت بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية يوم أمس استكمال إجراءات المعينين الجدد وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين في وظيفة (معلم/‏ معلمة) من أبناء محافظة جنوب الشرقية للعام الدراسي (2021/‏2022) والبالغ عددهم 519 معلمًا ومعلمة من مختلف التخصصات التربوية.

وأوضح سعيد بن سالم الهاشمي ـ رئيس قسم التعيينات والمقابلات بتعليمية جنوب الشرقية بأن المديرية قامت بتشكيل لجان فنية وإدارية تتمثل في لجنة تدقيق المؤهلات الدراسية ولجنة استكمال مسوغات التعيين للذكور وللبنات إلى جانب لجنة المقابلات المكونة من مديري العموم المساعدين وعضوية والمشرفين الاوائل والمشرفين لمقابلة المعلمين في جميع المواد الدراسية للتعرف على السمات الشخصية والمقدرة العلمية ومدى امتلاكهم للمهارات والكفايات اللازمة لممارسة مهنة التدريس، وفي حالة استكمال متطلبات التعيين يتم تسليم المعينين ملفاتهم لمراجعة المحافظة المعين فيها، أما غير المستكملين فسيتم الاحتفاظ بملفهم حتى استكمال النواقص، مؤكدًا أنه تم تجهيز اللجان مع مراعاة الضوابط الخاصة للحدِّ من انتشار فيروس كورونا وتم توفير المعقمات ومقياس الحرارة وأخذ مبدأ التباعد بالقاعات وتحديد المقابلات حسب المواد والعدد بحيث لا يستدعي وجود أعداد كبيرة بنفس اليوم وسيتم إنهاء إجراءات التعيين والمقابلات الشخصية من ٥ إلى ١٥ يوليو الجاري.

كانت هذه تفاصيل خبر استكمال إجراءات المعينين الجدد والمقابلات الشخصية للمرشحين لوظيفة «معلم/‏ معلمة» بجنوب الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.