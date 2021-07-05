جلالة السلطان يتقبل أوراق اعتماد السفير السعودي

مسقط ـ العمانية:

تقبَّل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر البركة العامر صباح أمس أوراق اعتماد سعادة عبدالله بن سعود العنـزي سفيرًا فوق العادة ومفوضًا من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معتمدًا لدى السلطنة.

وخلال اللقاء الجانبي مع جلالة السُّلطان المعظم نقل سعادة السفير تحيّات وتمنِّيات خادم الحرمين الشريفين لجلالة السُّلطان المعظم بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر، وللشعب العماني بدوام التقدم والرُّقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته، معربًا عن عظيم تشرُّفه وبالغ سعادته لتقديم أوراق اعتماده لدى المقام السامي لجلالته، مؤكدًا بذل قصارى جهده للرُّقيّ بعلاقة بلده مع السلطنة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعب العماني والشعب السعودي الشقيق. وقد رحَّب جلالةُ السُّلطان المعظم بسعادة السفير شاكرًا خادم الحرمين الشريفين على تحيَّاته وتمنِّياته الطيبة، مؤكدًا له أنه سوف يلقى كل الدعم من قبل جلالته والحكومة والشعب العُماني بما يسهِّل أداءه لمهام عمله. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي السيد وزير الخارجية واللواء ركن قائد الحرس السلطاني العُماني وسعادة رئيس المراسم السلطانية والمرافقون العسكريون لجلالة السُّلطان.

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