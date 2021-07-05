جلالة السلطان يترأس اجتماع اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للتشغيل

■ جلالته يطلع على أهم التحديات التي تواجه الملف وتشخيص الوضع الراهن لسوق العمل

■ العاهل المفدى يستعرض خطط البرنامج ومنهجية عمله والموقف التنفيذي وأهم المستهدفات

■ توجيهات سامية بضرورة تعاضد كافة الجهات الحكومية والخاصة ومساندتها للبرنامج

مسقط ـ العمانية:

في إطار الحرص السامي الذي يُوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لملف تشغيل المواطنين الباحثين عن عمل واعتباره ضمن الأولويات الوطنية لعمل الحكومة، فقد تفضل جلالته “أيده الله” فترأس صباح أمس في قصر البركة العامر اجتماع اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للتشغيل. واطلع جلالته على أهم التحديات التي تواجه ملف تشغيل المواطنين الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى تشخيص الوضع الراهن لسوق العمل والمؤشرات المرتبطة به والجهود الحكومية.

وقد استعرض جلالته ـ أبقاه الله ـ خلال الاجتماع خطط البرنامج الوطني للتشغيل ومنهجية عمله وأهم مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة، كما تفضل “أيده الله” بالاطلاع على الموقف التنفيذي للتوظيف من خلال حزمة المبادرات المعتمدة والخاصة بتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل بالقطاعات الحكومية بشقَّيْها المدني والعسكري وشركات القطاع الخاص. وقد أسدى جلالته ـ أعزه الله ـ توجيهاته السامية بضرورة تعاضد كافة الجهات الحكومية والخاصة ومساندتها للبرنامج لتمكينه من الإسراع في دراسة التحديات التي تواجه هذا الملف، ووضع الخطط والبرامج لتشغيل الباحثين عن عمل من أبناء هذا الخليج 365 العزيز، وتوفير فرص عمل في كافة القطاعات بصورة مستدامة وذلك بما يتسق مع التوجهات التي تنشدها رؤية عُمان 2040، مؤكدًا جلالته “أبقاه الله” على أن البرنامج سيحظى برعايته السامية وبمتابعته المباشرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة منه بمشيئة الله تعالى.

وقد تشرف بحضور الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة والأفاضل أعضاء اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للتشغيل، ومعالي الدكتور رئيس المكتب الخاص. حفظ الله جلالة السلطان المعظم، وأدامه عزًّا وفخرًا لهذا الخليج 365 العزيز وشعبه الأبي، وأدام على عُمان ظلال الرفعة والتقدم والرخاء تحت قيادته السامية الحكيمة.