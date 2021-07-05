استعراض مجالات التعاون وسبل تطويرها بين السلطنة وسويسرا

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ـ وزير المكتب السلطاني صباح أمس بمكتبه سعادة بالز أبلا نالب ـ سفير جمهورية سويسرا الاتحادية المعتمد لدى السلطنة.

في بداية المقابلة رحَّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بسعادة السفير، الذي قدم شكره وتقديره للسلطنة على الجهود التي تقوم بها في المنطقة.

وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية حول مسيرة العلاقات التي تربط السلطنة بالاتحاد السويسري.

كما استُعرض خلال المقابلة عدد من مجالات التعاون وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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