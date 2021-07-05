«كورونا»: 33 حالة وفاة جديدة و1570 إصابة وتعافـي 1908 و«الصحة» توضح كيفية الاعتناء بالطفل المصاب فـي المنزل

كتب ـ سليمان الهنائي والعمانية:

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل (33) حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و(1570) حالة إصابة وتعافي (1908) حالات.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ (166) حالة، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية (1554) حالة، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى (506) حالات.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة (276736) حالة والمتعافين (244782) بنسبة تصل إلى 5ر88 بالمئة والوفيات (3316) بنسبة 2ر1 بالمئة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (28638) حالة.

من جهة أخرى نشرت وزارة الصحة على حسابها عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) كيفية اتباع واتخاذ الإجراءات السليمة والاحترازات الوقائية مع الطفل المصاب بكورونا في المنزل، حسبما تم ذكره فإنه يجب مراقبة الأعراض بحرص والتعامل مع الحمي، بحيث يتم إعطاء الطفل دواء خافضا للحرارة (الباراسيتامول 10 ـ 15 مليجرام/‏‏ كيلوجرام حسب الوزن بالجرعة الواحدة) وتؤكد الوزارة من خلال منشورها ضرورة شرب الطفل كميات جيدة من السوائل لتجنب الجفاف والحرص على التغذية الصحية السليمة التي تفيد وتساعد على تقوية المناعة، منوِّهة في حالة إذا كان الطفل رضيعا توصي بالاستمرار في الرضاعة الطبيعية مع اتخاذ التدابير الوقائية والحرص على راحة الطفل وتوفير المكان الملائم وحصوله على قسط كافٍ من النوم. وتطالب وزارة الصحة باتباع الخطوات السليمة لتجنب نشر العدوى بين أفراد أسرته من خلال عزل الطفل في مكان منفصل بالمنزل وعدم مشاركته الأغراض الشخصية مع الآخرين وأيضا تحصيص حمام منفصل للطفل المصاب إذا أمكن وذلك من باب الحذر والاحتراز، وفي حالة عدم القدرة على توفير ذلك فيجب الحرص على تعقيم وتطهير الحمام بعد كل استخدام، مؤكدة في نشرتها أنه عند التعامل مع الطفل المصاب يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ من حيث ارتداء الكمامة والقفازات ورميها بعد كل استخدام، ثم غسل اليدين مع أخذ التدابير السليمة من ناحية الحفاظ على التباعد الجسدي بينك وبين الطفل قدر الإمكان، وتذكر وزارة الصحة أن معظم الأطفال المصابين بعدوى (كوفيد ـ 19) ولديهم أعراض خفيفة قادرون على التعافي من خلال العناية المنزلية.