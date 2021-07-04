بدء تحصين الفئة العمرية من 18 سنة فما فوق

في المحليات 4 يوليو,2021 نسخة للطباعة

مسقط – «الخليج 365»:

عبري ـ من صلاح العبري:

العوابي ـ من حمود الخروصي:

نخل ـ من سيف الكندي:

بدأت وزارة الصحة صباح أمس في تحصين حزمة جديدة من المستهدفين ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس (كوفيد ـ 19) للفئة العمرية من سن ١٨ سنة فما فوق في جميع محافظات وولايات السلطنة.

وقالت الدكتورة ثمرة بنت سعيد الغافرية – المكلفة بأعمال المدير العام للخدمات الصحية لمحافظة مسقط: إن التحصين في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض شهد اقبالًا كبيرًا من مختلف افراد المجتمع للفئة المستهدفة الجديدة منذ ساعات الصباح الاولى لبدء عملية التحصين، مؤكدة أن هذا الاقبال الكبير يعكس مدى الوعي المجتمعي المتنامي بأهمية التحصين ضد (كوفيد ـ 19). وثمنت الغافرية الجهود التي يقوم بها جميع العاملين بالمركز بمن فيهم الكادر الطبي في سبيل تحصين افراد المجتمع للفئة العمرية المستهدفة من سن ١٨ فما فوق، بالإضافة إلى تقديم خدمة التحصين لفئة النساء الحوامل في الشهر الرابع، وبرنامج الخدمة المجتمعية الذي يقوم بالزيارات المنزلية للمقعدين من كبار السن وذوي الإعاقة الحركية.

كما أشارت إلى أنه تم استحداث عملية التثقيف الصحي بعد الانتهاء من عملية التحصين للفئات المستهدفة.

وذكرت الدكتورة ثمرة الغافرية أنه يوجد في محافظة مسقط حاليا ثلاثة مراكز للتحصين تتمثل في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الذي يبدأ العمل فيه من الساعة ٨ صباحًا ويستمر بشكل متواصل حتى الساعة ٦ مساءً ، ومقر الجمعية العمانية للسيارات من الساعة ٣ وحتى ٧ مساءً، بالإضافة إلى مركز الساحل الصحي بولاية قريات الذي يعمل من الساعة ٨ صباحًا وحتى ٢ ظهرًا.

ودعت المكلفة بأعمال المدير العام للخدمات الصحية بمحافظة مسقط الفئة المُستهدفة إلى ضرورة حجز مواعيد (مُسبقة) عبر خدمة التسجيل الذاتي الإلكتروني عن طريق تطبيق ترصد بلس أو من خلال الرابط : covid19.moh.gov.om، قبل التوجه للمراكز الحكومية المعتمدة للتحصين في مختلف محافظات السلطنة لأجل ضمان عملية تحصين آمنة ومُيسّرة للجميع في نفس الوقت مع الأخذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

محافظة الظاهرة

بدأت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة أمس حملة تطعيم العمانيين من عمر 18 سنة فما فوق ضد (كوفيد ـ 19).

وأوضح الدكتور سالم بن موسى العبري ـ المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة بأن حملة تطعيم العمانيين للأعمار من 18 سنة فما فوق تتم بعدة مواقع على مستوى المحافظة موزعة بولاياتها الثلاث، ففي ولاية عبري يتم التطعيم بقاعة المهلب بن أبي صفرة بعبري، بالإضافة لمركز حمراء الدروع الصحي ومركز مسكن الصحي ومركز وادي العين الصحي ومركز كهنات الصحي ومركز بلاد الشهوم الصحي، وفي ولاية ضنك في الصالة الرياضية بضنك بالإضافة الى مركز قميرا الصحي، وفي ولاية ينقل في قاعة مكتب سعادة والي ينقل بالإضافة الى مركز الوقبة الصحي مشيرًا الى أن المديرية تهدف من وراء الحملة إلى توفير لقاح مضاد لفيروس (كوفيدـ 19) المستجد للمواطنين العمانيين، باعتباره وسيلة للتحصين ضد الفيروس، والتحكم في انتشاره، وذلك من خلال لقاح فايزر الاميركي، وقد تم التنسيق المسبق مع تقنية المعلومات بحيث يكون التسجيل ذاتيًّا عبر الهواتف النقالة، كما يتم حجز موعد في حالة التسجيل.

وأضاف الدكتور العبري: تم في السابق الانتهاء من تطعيمات الأمراض المزمنة وفئة 45 سنة وطلبة الدبلوم العام ولجنة الاختبارات وموظفي المؤسسات الحكومية، وقد غطينا ما يقارب 37000 مستهدف منذ بداية حملات التطعيمات ضد (كوفيد ـ 19) بمحافظة الظاهرة.

كما تم تخصيص مستشفى عمان الخير بعبري مركزًا للتحصين للعاملين بالقطاع الخاص والوافدين وعوائلهم، إضافة إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم الكوادر الطبية والطبية المساعدة العاملين بالمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة ومحال النظارات المرخصة من وزارة الصحة.

وأكد مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة أن وزارة الصحة تعتبر حملة التطعيم الوسيلة الملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، في ظل الارتفاع المتواصل الذي تشهده أعداد الإصابات اليومية، وتم شرح آلية العمل لجميع الدوائر وجميع الفرق وذلك لتنظيم العمل وسلاسة الحركة، مؤكدًا أن اللقاح مجاني لجميع المواطنين المستهدفين وهو اختياري وليس إجباريا.

وقد سجلت محافظة الظاهرة أكثر من 8 آلاف حالة كوفيد منذ بداية الجائحة في شهر فبراير 2020، ووفاة 88 مريض، وقامت مراكز التطعيم بتطعيم اكثر من 37000 حالة منذ ديسمبر 2020.

جنوب الباطنة

كما تتواصل بمختلف ولايات محافظة جنوب الباطنة الحملة الوطنية للتحصين ضد جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) وذلك للفئة العمرية من 18 فما فوق، والتي بدأت بمختلف المراكز في عدد من المدن والقرى بالمحافظة، حيث قام المستفيدون من الحملة بحجز مواعيد لهم عبر برنامج (ترصد).

وقد شهدت مراكز التطعيم إقبالا كبيرا من قبل المستهدفين من مختلف الفئات العمرية مما دل على زيادة الوعي المجتمعي بين أهالي ولايات المحافظة. وتستهدف الحملة في كافة ولايات محافظة جنوب الباطنة 149553 مواطنًا ومواطنة، مقسمين على كل من ولاية بركاء التي تستهدف تحصين 51642، وولاية المصنعة وتستهدف 33376، وولاية الرستاق التي يتوقع أن تغطي حوالي 40649، وولاية وادي المعاول 70074، وفي ولاية نخل يتوقع تغطية 9832، أما في ولاية العوابي فسوف تستهدف الحملة تغطية 6980.

وفي هذا الإطار خصصت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة 21 من مراكز التطعيم من أجل تسهيل وصول الأهالي إليها، ففي ولاية الرستاق تم تحديد (8) مراكز (قاعة المجمع الرياضي ومركز الرستاق الصحي ومستشفى وادي الحيملي ومركز الحوقين الصحي ومستشفى وادي بني غافر ومركز وادي السحتن الصحي ومركز وادي بني عوف الصحي ومركز الرازي الصحي)، كما تم في ولاية بركاء تخصيص (4) مراكز في (قاعة قصر النعمان ومركز بركاء الصحي ومركز السوادي الصحي ومركز النسيم الصحي)، أما في ولاية المصنعة فقد تم استقبال المواطنين رجالًا ونساء في كل من (مجلس الشعيبة العام وجامع آل جراد ومنتجع ملينيوم المصنعة)، وفي ولاية العوابي تم تخصيص (قاعة مكتب والي العوابي ومستشفى وادي بني خروص)، أما في ولاية نخل فقد تم تخصيص (قاعة مكتب والي نخل متعددة الأغراض ومستشفى وادي مستل ومركز الأبيض الصحي)، وفي ولاية وادي المعاول تم تخصيص (قاعة جمعية المرأة العمانية بالولاية) لاستقبال المستفيدين من اللقاح.

وسوف تتواصل خلال هذه الأيام عملية التطعيم وسط مشاركة مجتمعية واسعة من أجل إنجاح هذه الحملة حتى يتم تغطية كافة الفئات المستهدفة بالسلطنة.

كما بدأت أمس بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للفئة العمرية من (18) عامًا فما فوق ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) وذلك بالقاعة متعددة الأغراض التابعة لمكتب والي العوابي، وفي مستشفى وادي بني خروص والذي تم تجهيزهما مسبقا ليكونا مقرا للحملة.

وقال سيف بن عزان الحراصي ـ المشرف على حملة التطعيم بالقاعة متعددة الأغراض التابعة لمكتب والي العوابي: إنّ الاستعدادات لتطعيم الفئة الجديدة المستهدفة كانت جيدة وتم تجهيز القاعة مسبقًا وتهيئتها وتزويدها بكل المتطلبات الضرورية واللازمة لنجاح الحملة واستقبال الراغبين لأخذ اللقاح من الفئة المستهدفة والمتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا، حيث تم تقسيم القاعة إلى قسمين مستقلتين (قسم خاص للنساء وقسم خاص للرجال) ووضع إرشادات لتسهيل الاجراءات للمواطنين وكذلك وضع فريق خاص لكل قسم من أجل استقبال المحصنين وكذلك تزويد القاعة بطبيب في حالة وقوع أي حالة طارئة لا قدر الله والرد لأي استفسار مشيرًا الى أن حملة التطعيم بالولاية شهدت في يومها الأول إقبالًا من المواطنين الراغبين في أخذ الجرعة الأولى من اللقاح وذلك من خلال حجزهم المسبق عبر خدمة التسجيل الذاتي الإلكتروني عن طريق (ترصد بلس) وذلك إيمانًا منهم بأهمية التطعيم والعناية بصحتهم وسلامتهم وسارت آلية التطعيم بكل سهولة ويسر نتيجة للإجراءات الإدارية المتبعة وكذلك الإجراءات الصحية الاحترازية التي ضمنت السلامة للمطعمين الذين أكدوا على رضاهم التام على سير عملية التطعيم.