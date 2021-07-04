«الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه» تواصل الأعمال الإنشائية لمشروع سد الحماية بالعامرات

العامرات ــ العُمانية: تبلغ السعة التخزينية لمشروع سد الحماية من مخاطر الفيضانات في بلدة الجفينة بولاية العامرات بمحافظة مسقط الذي تتواصل أعماله الإنشائية حاليًا أكثر من 15 مليون متر مكعب.

وأكد سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي العامرات في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن طول سد الحماية الذي تنفذه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يبلغ 2.66كم ويتضمن إنشاء 6 سدود من الأتربة والحصويات المدكوكة وعدد من المنشآت الهيدروليكية منها سد رئيس بطول 800 متر وبارتفاع يصل إلى 30.7 متر وتوجد به فتحة تصريف سفلية لتفريغ بحيرة السد إضافة إلى قناة لنقل مياه الفيضانات أسفله وسد جانبي بطول 1180 مترا، وبارتفاع يصل لـ 24 مترا. وقال سعادته إن مشروع السد يشمل إضافة إلى ذلك أربعة سدود ثانوية صغيرة و3 مفائض لتصريف المياه الزائدة في حال امتلاء بحيرة السد، و7 من الجدران الخرسانية المسلحة، إلى جانب تركيب مجموعة من أجهزة المراقبة كجهاز لقياس مناسيب المياه الجوفية وأجهزة لقياس منسوب المياه بالبحيرة.

وأضاف سعادته أن إنشاء هذا السد وما سبقه من السدود في ولاية العامرات يسهم في اعتراض وتخزين المياه القادمة من الوديان الجنوبية المتدفقة إلى سهل العامرات ومنها إلى وادي عدي كما أنه سيحد من مخاطر الفيضانات العالية وحماية المنشآت السكنية في ولاية العامرات والأحياء السكنية والتجارية بالقرم.

الجدير بالذكر أن ولاية العامرات سبق أن شهدت افتتاح مشروع سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمرتفعات العامرات في 30 من شهر أبريل عام 2012 بتكلفة بلغت /29/ مليونًا و/299/ ألفًا و/844/ ريالا عمانيا حيث يقع مشروع سد الحماية من مخــاطــر الفيضـانات بمرتفعات العامرات المنطقة الشمالية من وادي عدي، ويجمع موقع السد ثلاثة من الأودية الرئيسة التي تتدفق من الجزء الجنوبي من المستجمع والأودية الثانوية التي تتدفق من الجبال الشمالية.