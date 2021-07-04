قائد البحرية السلطانية العُمانية يتوجه إلى المملكة المتحدة

مسقط – العمانية:

غادر البلاد صباح أمس اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية والوفد العسكري المرافق له متوجهًا إلى المملكة المتحدة الصديقة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

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