مسابقة «حصاد المتميزين لحفظ القرآن الكريم» لطلاب مدارس القرآن الكريم بظفار

صلالة ـ «الخليج 365»:

تنظم دائرة شؤون المساجد ومدارس القرآن الكريم، ممثلة بقسم مدارس القرآن الكريم وعبر تطبيق (زووم) مسابقة (حصاد المتميزين لحفظ القرآن الكريم) الرابعة للعام الحالي والخاصة بطلاب مدارس القرآن الكريم التابعة لمديرية أوقاف ظفار، وذلك حسب المستويات التالية: المستوى الأول العمر (21 سنة فما فوق) بحفظ (سورة آل عمران)، والمستوى الثاني من

(17 الى 20) سنة حفظ (سورة البقرة)، والمستوى الثالث (12 الى 16) سنة حفظ أجزاء (عمَّ وتبارك وقد سمع)، والمستوى الرابع (8 الى 11) سنة حفظ جزءي (عمَّ وتبارك)، أما المستوى الخامس والأخير من (4 الى 7 ) سنوات فحفظ

(جزء عمَّ). تأتي هذه المسابقة التنافسية تشجيعًا لطلاب مدارس القرآن الكريم وتجسيدًا لما يتعايشونه مع الحفظ والتدبر لآيات الله تعالى واستغلال الوقت بشكل تنافسي هادف، حيث إن التسجيل للمسابقة سيتم بتاريخ 16 الى 18 اغسطس القادم، فبعد أن تتم مرحلة تسجيل المعلمات لطلابهن المشاركين في إطار من الالتزاموالدقة والتنظيم يتم رفع استمارة التسجيل للموجهات يأتي التقييم النهائي للمشاركين عبر اللجنة المختصة من تاريخ 22 الى 26 أغسطس القادم ويظل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.

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