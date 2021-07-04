« أنت مبدعة أنت منتجة» مبادرة لتمكين المرأة اقتصاديا فـي بركاء

بركاء ـ العُمانية: تواصل وزارة التنمية الاجتماعية تحسين وضع أسر الضمان الاجتماعي من خلال الإسهام في إطلاق القدرات الإنتاجية الإبداعية لهذه الأسر لتحقيق نمو وتطور مستدام تتمثل في الدعم المادي والتوعية والإرشاد وحلقات العمل والندوات في مجالات التمكين. وقالت مارية بنت خميس الخروصية مدربة معتمدة في التمكين الاقتصادي بوزارة التنمية الاجتماعية إن مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص تتيح لها المشاركة الفاعلة لتوسيع نطاق الفرص والخيارات والبدائل المتاحة لها وتحويلها إلى أسر منتجة.

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