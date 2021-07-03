تكريم الفائزين بجائزة جامع سرور لحفظ القرآن الكريم بسمائل

سمائل ـ من يعقوب بن محمد الرواحي:

اختتمت صباح أمس فعاليات المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم التي نظمها جامع سرور بولاية سمائل في نسختها السابعة.

رعى حفل تكريم الفائزين سعادة محمد بن خميس الحسيني ـ عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية سمائل، حيث تم تتويج عدد 17 متسابقًا من أصل 90 متسابقًا شاركوا في فعاليات المسابقة مثلوا مختلف القرى التابعة لولاية سمائل.

وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي: المستوى الأول حفظ (5) أجزاء، حصل على المركز الأول المتسابق إبراهيم بن محمد السيابي، وجاء المتسابق محمد بن هلال السيابي في المركز الثاني، ومظفر بن سامي النيري في المركز الثالث، ومحمد بن سالم الرواحي في المركز الرابع، والمستوى الثاني حفظ (3) أجزاء، حصل على المركز الأول المتسابق أنس بن أزهر العامري، والأزهر بن موسى السليمي في المركز الثاني، وسالم بن هلال السيابي في المركز الثالث، وصفوان بن سلطان الراشدي في المركز الرابع، والمستوى الثالث حفظ (جزء واحد)، جاء في المركز الأول المتسابق محمد بن علي الرواحي، ومنيب بن موسى السليمي بالمركز الثاني، ونور الدين بن علي الرواحي بالمركز الثالث وأكرم بن محمود الرحبي بالمركز الرابع، أما على مستوى التلاوة فقد حصل المتسابق ناصر بن علي السيابي على المركز الأول، وأواب بن ناصر الجلنداني بالمركز الثاني، وعبدالملك بن موسى الرواحي بالمركز الثالث.