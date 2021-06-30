السلطنة تشارك فـي المؤتمر العربي الـ«12» لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني

شاركت السلطنة ممثلة بشرطة عمان السلطانية أمس في المؤتمر العربي الثاني عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني، والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر تقنية الاتصال المرئي.

ترأس جانب السلطنة في المؤتمر العقيد سليمان بن محمد العلوي ـ مساعد قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة للشؤون الأكاديمية.

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