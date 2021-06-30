السلطنة تسجل تصاعدا مقلقا فـي عدد الإصابات بفيروس كورونا .. الشهر الماضي الأعلى من ناحية الإصابات الجديدة منذ بداية الجائحة

■ «51321» حالة جديدة تم تسجيلها مقارنة بإجمالي الحالات المسجلة فـي يوليو من العام الماضي وانخفاض نسبة الشفاء من ٩٢ بالمائة إلى ٨٧.٥ بالمائة

مسقط ـ العُمانية: تُسجل السلطنة في الفترة الحالية تصاعدًا مُقلقًا في عدد الإصابات بـ(كوفيد ـ 19) الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد المنومين في المؤسسات الصحية والمنومين في أقسام العناية المركزة وارتفاع حالات الوفاة.

وأشار المُحلل الإحصائي إبراهيم بن أحمد الميمني الى أنه عند تحليل الإحصاءات لشهر يونيو الماضي نلاحظ أن هذا الشهر كان الأعلى من ناحية الإصابات الجديدة منذ بداية الجائحة في السلطنة، حيث سُجلت فيه (51321) حالة جديدة مقارنة بأعلى إجمالي عدد حالات الجديدة التي سُجلت سابقًا في شهر يوليو من العام الماضي، حيث وصلت إلى ٣٩٠٨٩ حالة جديدة، في المقابل سُجلت ٣٤٩٠١ حالة شفاء خلال الشهر الماضي، فيما انخفضت نسبة الشفاء من ٩٢ بالمائة إلى ٨٧.٥ بالمائة.

وذكر في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أنه عند تحليل مؤشر الوفيات في شهر يونيو نلاحظ أن أعداد الوفيات ما تزال مرتفعة، حيث بلغ إجمالي الوفيات حتى اليوم ٧٥٥ حالة وفاة وبمعدل ٢٥ حالة وفاة يوميًا وهو أعلى معدل منذ بداية الجائحة، حيث سبق تسجيل ٣٤٤ حالة وفاة في شهر أبريل من العام الحالي وبمعدل ١١.٥ حالة وفاة يوميًا.

وفيما يتعلق بالحالات المنومة في المستشفيات أفاد الميمني أن عدد المنومين في المستشفيات تضاعف بنسبة ٩٨ المائة، فيما كان في نهاية شهر مايو من العام الماضي ٨٠٨ حالات لتصل الحالات حتى نهاية الشهر الحالي إلى ١٥٩٧ حالة بزيادة ٧٨٩ حالة.

وقال: إن حالات العناية المركزة تضاعفت أيضًا، حيث بلغ عددهم في نهاية مايو من العام الماضي ٢٤٧ حالة لتصل في نهاية شهر يونيو الماضي ٥١٩ حالة وبزيادة بعدد ٢٧٢ حالة وبنسبة ١١٠ بالمائة.

وأشار إلى أنه لوحظ ارتفاع أعداد المرقدين خلال آخر ٢٤ ساعة، حيث بلغ الإجمالي ٣٥٩٧ حالة، حيث سجلت أرقام قياسية بتاريخ ٢٧ يونيو الماضي ٢١٤ حالة ويليها بتاريخ ٢٢ يونيو بعدد ٢٠٩ حالات ومن ثم بتاريخ ٢٣ يونيو بعدد ٢٠٣ حالات.

وقال: إن هذا المؤشر مُقلق، حيث إنه يؤثر تأثيرًا مباشرًا على الحالات المنومة في المستشفيات ومنها إلى العناية المركزة على اعتبار أن زيادة هذه الأعداد تُشكل عبئًا كبيرًا على وزارة الصحة والطاقة الاستيعابية بالمستشفيات.

و أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة عضو اللجنة العُليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) في تصريح سابق أن القطاع الصحي في السلطنة أصبح (مُنهَكًا) والموجة الحالية للوباء هي (الأسوأ والأكثر استمرارية).

وتواصل وزارة الصحة حملة تطعيم الفئة العمرية من ٤٥ سنة فما فوق وفئة الحوامل ابتداءً من الشهر الرابع باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في جميع محافظات السلطنة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19).

وستبدأ وزارة الصحة يوم الأحد القادم تحصين فئة مستهدفة جديدة ضد فيروس كورونا تشمل الفئة العمرية من ١٨ سنة فما فوق.