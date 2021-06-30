أعضاء الشورى يتساءلون عن أسباب تأخر قانون التعليم العالي ويطالبون بـإنشاء جامعة خاصة لتدريس تخصصات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي

خلال مناقشة بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

■ التأكيد على مواءمة التخصصات المطروحة لمتطلبات سوق العمل وتشريع للحد من زيادة أعداد الشهادات المزورة

أكد أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020 -2021م) من الفترة التاسعة التي ناقشوا خلالها بيان معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على أهمية مواءمة تخصصات مؤسسات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، بما يساهم الحد من إشكالية تكدس أعداد الباحثين عن عمل في عدد من التخصصات، وطالبوا بأهمية دعم مجال البحث العلمي وتعزيز الاستثمار فيه، وضرورة إدراج تخصصات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي في التدريس بمؤسسات التعليم العالي.

بدأت أعمال الجلسة ـ التي ترأسها سعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي ـ أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس ـ بكلمة لرئيس المجلس قال فيها: لقد أولى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – جلَّ عنايته لقطاع التعليم بالسلطنة، وقد كان ذلك واضحًا جليًا من خلال خطاب جلالته السامي، حيث أكد جلالته – حفظه الله – على الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته، وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار وسوف يكون في سُلّم الأولويات الوطنية، وسيمد بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة، وتحقيقًا لذلك صيغت الأولويات الخاصة بقطاع التعليم بالرؤية الوطنية 2040 مواكبةً لهذا التوجه، وما يمكن القائمين على هذا القطاع من استثمار الفرص وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في النهوض به وجعله أحد أبرز الروافد المعرفية الوطنية المستدامة.

وقدمت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بيانها الوزاري متطرقة خلاله إلى ستة محاور رئيسة، حيث تحدثت معاليها خلال المحور الأول عن سياسات الوزراة في كل من التعليم العالي وسياساتها في البحث العلمي والابتكار في ضوء رؤية عمان 2040، وكذلك سياسات المواءمة بين تخصصات التعليم العالي في المؤسسات الحكومية والخاصة واحتياجات سوق العمل، وفي هذا الشأن أدلت معاليها بعدة أرقام وإحصائيات حول مشهد سوق العمل ومخرجات التعليم العالي في السلطنة، منها عدد مؤسسات التعليم العالي في السلطنة في العام الأكاديمي الحالي (2020 /‏2021م) والتي بلغ عددها (47) مؤسسة، منها: (19) مؤسسة حكومية، و(28) مؤسسة خاصة، بالإضافة إلى (416) مؤسسة تدريب مهني خاصة، كما بلغ عدد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها (23,816) خريجًا وخريجة في العام الأكاديمي (2019/‏ 2020م)، وشكلت الإناث نسبة 60% منهم، مضيفة بأن مسح الخريجين لعام 2019م أظهر بأن نسبة توظيف الإناث بلغت (8.8%) في حين كانت نسبة توظيف الذكور (39.5%).

كما أشارت معاليها في هذا الجانب الى أن صغر حجم سوق العمل العماني، وضآلة توجهه إلى الاستثمار في قطاع الاقتصاد المبني على المعرفة، وعدم تفعيله لاستخدام التقنيات الحديثة أدى كله إلى عدم نمو طلبه للعمالة العمانية الماهرة، واستمرار طلبه للعمالة غير الماهرة التي لا تتطلب شهادات جامعية أو عليا.

وخلال البيان تحدثت معاليها عن جهود الوزارة في تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب الحديث عن سياسات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي في المؤسسات الحكومية والخاصة، وسياسات التعاون الدولي الذي تقوم به الوزارة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وحول مشروع قانون التعليم العالي، أوضحت معالي الدكتورة بأنه تم مراجعة القانون سابقًا، وبعد إعادة هيكلة الجهازي الإداري للدولة وإلغاء مجلس التعليم وتغيير مسمى الوزارة وضم الكليات المهنية وقطاع البحث العلمي والابتكار إليها وإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية كان لزامًا مراجعة القانون من جديد ليعكس التغيرات التي استحدثت، فشكلت لجنة بقرار وزاري لإجراء المراجعة وأخذ الاستشارات وجمع الآراء عليه تمهيدًا للمضي قُدمًا في الإجراءات الأخرى المتبعة بشأن إصدار المراسيم السلطانية.

وخلال الجلسة تطرقت معالي الدكتورة إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م، والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040، إضافة إلى مواءمة كل من الخطة الاستراتيجية للتعليم والتدريب المهني (2016 – 2025)، والاستراتيجية الوطنية للابتكار بالتوافق مع رؤية عمان 2040.

كما تحدثت معاليها عن الخطة الخمسية التاسعة وبرامجها التنفيذية لكل من قطاع التعليم العالي وقطاع البحث العلمي والابتكار وقطاع التدريب المهني، وفي هذا الشأن تحدثت معاليها أيضًا عن تحديات تنفيذ خطط واستراتيجيات هذه القطاعات في ظل الأزمة الاقتصادية، وأكدت بأن الوزراة واجهت الكثير من التحديات بسبب التخفيض السنوي على الميزانيـات الجاريـة لديوان عام الوزارة ومركز القبول الموحد.

وأوضحت معاليها بأنه خُفضت الاعتمادات المالية ببند البعثات الدراسية بشكل ملحوظ وهناك فروقات كبيرة بين المصروفات الفعلية والاعتمادات المالية، مضيفة بأنه من أهم التحديات التي واجهت الوزارة في الميزانيات الإنمائية هو عدم توفر الاعتمادات المطلوبة لبعض مشاريع الابتعاث الداخلي والخارجي بالإضافة إلى تحديد سقف للصرف السنوي وهو أقل من المصروفات الفعلية.

وفي محور البحث العلمي والابتكار، تناولت معالي الدكتورة في بيانها الوزاري موضوع تفعيل البحث العلمي ودعمه في مؤسسات التعليم العالي على مستوى الهيئة الأكاديمية والطلبة، وفي هذا الجانب استعرضت معاليها برامج وأنشطة دعم وبناء القدرات البحثية لاسيما البرامج البحثية والبرامج البحثية الاستراتيجية، وكذلك الحديث عن برامج وأنشطة دعم وبناء القدرات الابتكارية، كما اشارت معاليها في ذات المحور إلى مجالات البحث العلمي وتحديد الأولويات وفقاً لرؤية 2040، و الناتج البحثي وتحقيق العائد الاقتصادي.

وحول التحديات التي تواجه قطاع البحث العلمي والابتكار، ذكرت معاليها عدة تحديات تمثلت في تخفيض موازنات البحث العلمي والابتكار، وتعدد الجهات المختصة ذات العلاقة بالبحث العلمي والابتكار، كما أشارت إلى أنه لا يوجد تشريع يحفز شركات القطاع الخاص للمساهمة في الانفاق على البحث العلمي والتطوير، إلى جانب تحدٍّ آخر يكمن في ضعف كفاءة الانفاق، وضعف التركيز على المشاريع والمبادرات البحثية التطبيقية، والقابلة للاستثمار للقطاعات ذات الأولوية الوطنية.

كما أشارت معاليها إلى تحديات أخرى تمثلت في عدم تفرغ أغلب الباحثين كليًا/‏ نسبيًا لإجراء البحوث العلمية، وذلك لارتباطهم بالتعليم الأكاديمي/‏ الارتباط الوظيفي، بالإضافة إلى القصور في استثمار المعرفة العلمية والبحثية في تطوير شركات وتقنيات قادرة على المساهمة في الاقتصاد الوطني برغم وجود البنية الأساسية البحثية، ووجود قصور في التعاون المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، كما أن معظم إنفاق الشركات الدولية الخاصة في البحث والتطوير يكون خارج السلطنة مما يؤثر سلبًا على تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار.

مداخلات أعضاء المجلس

تركزت مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم العالي، متسائلين في هذا الشأن عن قانون التعليم العالي المنتظر، وكذلك التطرق إلى موضوع المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، والعلاقة الوثيقة بين تلك المؤسسات ومدى تلبيتها لمتطلبات سوق العمل ورفده بالقوى الوطنية المؤهلة وذلك وفقاً لاحتياجاته واحتياجات التنمية، متسائلين في هذا الجانب عن ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل، منهم من ذوي المؤهلات الجامعية في شتى التخصصات، ومطالبين في الوقت ذاته بمواءمة أعداد مخرجات نظام التعليم مع الأعداد المطلوبة لمجالات العمل مع تقديم مخرجات ذات جودة في مجالات وتخصصات متنوعة قابلة للتغيير والتجديد.

وقدم أعضاء المجلس استفسارًا عن جهود الوزارة في مجال مهارات وكفايات القرن الـ(21) والثورة الصناعية الرابعة والذي أظهر ضعفًا حسب نتائج مسح الخريجين، الأمر الذي قلل من فرص حصولهم على وظائف، مؤكدين في هذا الصدد أن المجلس تطرق مرارًا وتكرارًا لمناقشة هذا الأمر من دون أن تقوم الوزارة بجهود وإجراءات لحلحلة تلك الإشكالية.

وحول أسباب عدم مواءمة المخرجات مع سوق العمل، فقد أشارت معالي الدكتورة رحمة المحروقية الى أنه تم عمل استفتاءات لتحديد التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وبناء عليها تم تحديد التخصصات، ولكن للأسف المعلومات التي تصل للوزارة عن سوق العمل المحلي

واحتياجاته غير دقيقة، وأضافت معاليها بأنه تم التواصل مع جهاز الاستثمار العماني الذي يضم ما يقارب 170 شركة لاستقراء مستقبل التخصصات المطلوبة.

وتحدث أعضاء المجلس عن آليات تعنى بمتابعة الخريجين بعد انتهاء التدريب والتحاقهم في سوق العمل متسائلين عن مدى توفر آليات معتمدة لدى الوزارة تعنى بمعرفة قياس العائد من التدريب، وذلك بغية التأكد من مدى تحقيق أهداف التدريب المهني في السلطنة وفق رؤية عمان 2040م.

وخلال الجلسة، أكد أعضاء المجلس على ضرورة تحقيق التنسيق والارتباط بين جميع مؤسسات التعليم العالي ووحدة تنفيذ 2040، إذ أن معظم المؤسسات التعليمية لا تملك خطط استراتيجية من الأساس ولا تعلم مدى احتياجاتها، وفي هذا الصدد تساءل الأعضاء عن مجالات التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة وجميع مؤسسات التعليم العالي مع وحدة (تنفيذ) وذلك تجنبًا لعمل تلك الجهات بمنأى عن تحقيق أهداف الرؤية، وكذلك الاستفسار عن المساعي والجهود المبذولة بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم لسد الفجوة التعليمية، وإلغاء السنة التأسيسية في المسارات الجامعية، إلى جانب استفسارهم عن خطة الوزارة في التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ، ومساهمة البحث العلمي في رفد الاقتصاد عبر تحويل المعرفة إلى مال، وعن مبادرات الوزارة في معالجة العديد من المشاكل الموجودة عن طريق البحوث العلمية.

وتساءل أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن جهود الوزارة من أجل تخصيص نسبة محددة للبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة أسوة بالدول الأخرى، مشيرين إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم ٢٠٤٠ أشارت إلى أهمية تمويل البحث العلمي وذلك بتخصيص بند خاص في موازنتها السنوية حيث لا يوجد بند يتعلق بالبحث العلمي يؤطر ألية الإنفاق على البحث العلمي والابتكار في موازنات المؤسسات المعنية وإنما توجد بعض الاجتهادات لتغطيه هذا البند.

وفي ذات السياق ذكر أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم اليوم بأن مشروع مسح مؤشرات العلوم والتقانة لعام ٢٠١٨م أفاد بأن إجمالي الانفاق على البحث العلمي وتطويره بلغ (٦٦.٩٥) مليون ريال عماني أي ما نسبته (٠٢٣. ٪) وهو مؤشر مقلق وغير داعم لحركة البحث العلمي في السلطنة، علماً بأن منظمة اليونسكو أوصت الدول النامية بتخصيص (١٪) من الناتج المحلي، كما أن المتوسط العالمي للإنفاق على البحث العلمي يبلغ (٢٪)، وأكد الأعضاء على أهمية التوجه نحو تنويع مصادر تمويل البحث العلمي وضرورة إنشاء صندوق وقفي خاص بالبحث العلمي.

إلى جانب ذلك، تساءل الأعضاء عن مرتكزات والخطط التي ستنفذها الوزارة في المرحلة القادمة في مجال البحث العلمي والابتكار، ومطالبتهم بإيجاد مصادر تمويل لمجال البحث العلمي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأعرب أعضاء المجلس عن استغرابهم من وجود (19) مؤسسة تعليم خاصة غير حاصلة على الاعتماد الأكاديمي وهي تخرّج آلاف الخريجين سنويًا، مشيرين إلى أنه يعد قصورًا لدى الوزارة في هذا الجانب.

كما طالب أعضاء المجلس بدعم الطلاب من ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العامة والخاصة وتنويع البرامج المقدمة لهم، وفي ذات الموضوع، تساءل أعضاء المجلس عن أسباب عدم اقبال ذوي الإعاقة على 50 بعثة المخصصة لهم وما دور الوزارة بشأن الاستفادة من هذه الفرص بالنسبة لذوي الإعاقة بالسلطنة.

وأكد أصحاب السعادة خلال الجلسة على أهمية تشجيع المبتكرين وتقديم الدعم المادي والمعنوي للنهوض بأفكارهم وابتكاراتهم في مختلف القطاعات، مشيرين إلى أننا كثيرًا ما نسمع مبتكرين من الشباب العماني ولكن تتلاشى تلك الأفكار ولا نسمع عن مشاريع على أرض الواقع، وقد تساءل أصحاب السعادة عن تحفيز جهود شركات القطاع الخاص للإنفاق في الأنشطة البحثية والابتكارية، مستفسرين في الوقت ذاته عن مدى وجود ربط بين كل من الوزارة والشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية ذات العلاقة لمعرفة الاحتياجات البحثية.

و تطرق أصحاب السعادة خلال مداخلاتهم إلى إشكالية التسرب الدراسي كإحدى أهم المشكلات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي، فكيف يمكن بناء جيل عالي الكثافة في هذا الوضع، وفي هذا الجانب، أفادت معالي الوزيرة بأن التسرب لا يحدث في المؤسسات المحلية فقط بل أيضًا لدى المبتعثين خارج السلطنة، وأكدت بأن الوزارة تدرس هذه الأمر مع الحاجة لدعم الأسرة والمجتمع.

وقدم أعضاء المجلس استفسارًا عن جهود الوزراة في مجال مهارات وكفايات القرن الـ(21) والثورة الصناعية الرابعة والذي أظهر ضعفًا حسب نتائج مسح الخريجين، الأمر الذي قلل من فرص حصولهم على وظائف، مؤكدين في هذا الصدد أن المجلس تطرق مرارًا وتكرارًا لمناقشة هذا الأمر من دون أن تقوم الوزارة بجهود وإجراءات لحلحلة تلك الإشكالية.

كما قدم الأعضاء جملة من الاستفسارات حول مراكز البحوث في السلطنة، منها ما هو متعلق بدور الوزارة في تذليل الصعوبات التي تواجه هذه المراكز، وكذلك الأسباب التي أدت إلى إيقاف إنشاء مباني المراكز البحثية رغم جاهزية الخرائط لها.

وفي إطار الحديث عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة، تحدث أعضاء المجلس عن آخر عملية اندماج لمؤسسات التعليم الخاص شهدها العام الأكاديمي (2018 /‏ 2019) والتي أفضت إلى أحدث جامعة خاصة من بين الجامعات القائمة وهي الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، والتي جاءت نتيجة اندماج كلية كاليدونيان الهندسية وكلية عمان الطبية، وقد استفسر الأعضاء عما إن كانت هناك إجراءات تحفيزية وتسهيلات حكومية أكبر تخص عمليات الدمج المقبلة، وما مدى الاستفادة المتوقعة من عمليات الدمج السابقة.

وخلال الجلسة اقترح أعضاء المجلس إنشاء جامعة خاصة لتدريس الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وفي هذا الشأن أفادت معالي الوزيرة بأنه تم توجيه الجامعات والكليات الخاصة بإدخال هذا التخصص ضمن تخصصاتها الأكاديمية.

وعليه تساءل الأعضاء عن مستوى الجاهزية الأكاديمية والمهنية والتقنية لتقديم مثل هذه البرامج وفق أفضل المعايير والتطبيقات العالمية، وكذلك نتائج التقييم لجودة هذه التخصصات ومقرراتها حتى الآن، بالإضافة إلى استفسارهم عن مدى الربط المتوقع بين هذه المؤسسات المقدمة لتلك البرامج والتخصصات والقطاع التجاري والصناعي الذي من المفترض أن يكون متلقي لمخرجات هذه التخصصات. متعجبين بأنه كيف لهذه البرامج أن تنجح بدون واقع عملي وتطبيقي يساند وجودها وغياب واضح للمختبرات الخاصة ، وبرامج المحاكاة واستقطاب المسابقات الدولية الرافدة للمهارات والخبرة.

وخلال الجلسة دارت مداخلات عديدة حول موضوع الابتعاث الخارجي، حيث تساءل أعضاء المجلس عن واقع البعثات التي تقدمها السلطنة على مستوى مختلف المراحل الدراسية، كما تم الاستفسار عن تصنيف الجامعات التي يبتعث فيها طلبة السلطنة ومدى الحاجة لتلك التخصصات في سوق العمل العماني، كما استفسروا عن وضع المبتعثين للدراسة في الخارج في ظل الإغلاق المستمر.

وخلال الجلسة ناقش أعضاء المجلس أعداد الشهادات المزورة والوهمية خلال الأعوام من(2014 ـ 2020م)، حيث شهد ارتفاع أعداد الشهادات المزورة والوهمية خلال هذه الأعوام، واتضح كذلك من خلال التحديات المذكورة في البيان على عدم وجود تشريع حالي في السلطنة للتعامل مع حاملي الشهادات المزورة والوهمية، وقد تساءل أعضاء المجلس عن أسباب التأخر في تقديم واقتراح قانون أو تشريع للحد من زيادة حالات الرصد لأعداد الشهادات المزورة، بالرغم من تقديم مجلس الشورى خلال الفترة الثامنة والتاسعة من مسيرته اقتراحات تشريعية تُـعنى بإصدار تشريع ملزم لمعادلة الشهادات العلمية الصادرة من الجامعات خارج السلطنة لتشمل كافة القوى العاملة في مختلف القطاعات العمل العماني بما فيها (القطاعات الخاصة والعسكرية والأمنية).

كما استنكر أعضاء المجلس أن يتبوأ أصحاب الشهادات المزورة من الأجانب مراكز ومناصب قيادية واشرافية في مؤسسات الدولة.

وفي هذا الإطار أكدت معالي الدكتورة بأن الوزارة تتعامل بشكل صارم مع الشهادات الوهمية والمزورة، مشيرة أن الإجراءات قد تتأخر إلى أن يتم التأكد من الجامعة الأم.