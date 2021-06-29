مذكرة تعاون بين التربية والتعليم والجمعية العمانية للملكية الفكرية

في المحليات 29 يونيو,2021 نسخة للطباعة

وقَّعت وزارة التربية والتعليم مع الجمعية العمانية للملكية الفكرية صباح أمس مذكرة تعاون في مجال التوعية بالملكية الفكرية لطلبة المدارس، وتقديم الاستشارات المجانية للراغبين في تسجيل ابتكاراتهم وأفكارهم.

وقَّع مذكرة التفاهم من جهة الوزارة سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس أمبوسعيدي ـ وكيل الوزارة للتعليم، ومن جهة الجمعية العمانية للملكية الفكرية الدكتور عبد الوهاب بن ناصر المنذري ـ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بحضور الدكتورة ميا بنت سعيد العزرية ـ المكلفة بإدارة دائرة الابتكار والأولمبياد العلمي، والمهندس سعيد بن حمود الحضرمي ـ المدير التنفيذي للجمعية، وذلك بديوان عام الوزارة. بعد التوقيع صرحت الدكتورة ميا بنت سعيد العزرية ـ المكلفة بإدارة دائرة الابتكار والأولمبياد العلمي قائلة: هذا التعاون مع الجمعية العمانية للملكية الفكرية يعزز الدور الذي تقوم به الوزارة في مجال التوعية بحقوق الملكية الفكرية، وذلك عبر الاستفادة من مؤسسات المجتمع المحلي في تقديم الخبرات والاستشارات المتعلقة بالملكية الفكرية للطلبة، وتنظيم الفعاليات المشتركة بهدف خدمة المبتكرين من طلبة المدارس، فقد بدأت الوزارة منذ فترة طويلة بنشر التوعية بأهمية الملكية الفكرية وخاصة بوجود دائرة الابتكار والأولمبياد العلمي، التي تتيح للطلبة المشاركة بابتكاراتهم في المسابقات التي تقام على المستوى الإقليمي أو الوطني والدولي، فكان من الضرورة أن يعي الطلبة أهمية حماية الفكرة المبتكرة، وبالتالي معرفة القوانين والأنظمة، والإجراءات الواجب اتباعها لحماية حقوقهم كمبتكرين، فبدأنا بالعمل مع المؤسسات المعنية على المستوى المحلي في دائرة الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعلى المستوى العالمي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية

(الويبو) – WIPO، حيث تم تنظيم عدة فعاليات في تدريب المعلمين في نشر الوعي لأهمية الملكية الفكرية، وتعليم الطلبة مبادئ وقوانين الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تدريب المختصين في أقسام الابتكار والأولمبياد العلمي في المديريات التعليمية، في كيفية تسجيل طلبات براءة الاختراع وحق المؤلف وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، وقدمنا هذا العام أكثر من (10) طلبات إيداع براءة اختراع في دائرة الملكية الفكرية.

وأفاد المهندس سعيد بن حمود الحضرمي ـ المدير التنفيذي للجمعية: تكمن أهمية توقيع هذه الاتفاقية اليوم من خلال ترسيخ مبدأ نشر الوعي في حقوق الملكية الفكرية وتنمية قاعدة الفهم ونشره لدى الطلبة، فمعرفة الطالب لحقوقه وواجباته في مجال الملكية الفكرية والابتكارات والقوانين والتشريعات يحمى أفكاره وابتكاراته مما ينمي هذا الفكر ويطوره في المستقبل، وتضم الاتفاقية اليوم مع الوزارة عدة نقاط أساسية وهي التعاون بين الطرفين لتبادل الخبرات والآراء والأفكار في هذا الجانب، وتنظيم الفعاليات والبرامج في مجال الملكية الفكرية مع إتاحة الفرصة للطلبة المبتكرين والعاملين في الوزارة للمشاركة في هذه الفعاليات.