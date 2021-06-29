وزير الصحة يزور مستشفى صحار ويتابع التوسعة الإنشائية

سيتم تخصيصها لاستقبال مرضى كورونا بعدد 30 سريرا كمرحلة أولى

قام معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة صباح أمس بزيارة مستشفى صحار بمحافظة شمال الباطنة، والتي تأتي في إطار متابعة سير العمل وجهود العاملين الصحيين في مجابهة جائحة فيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد المنومين بسبب الفيروس في المستشفى.

والتقى معاليه خلال زيارته بعدد من المراجعين والمرضى وتابع سير منظومة العمل بالمستشفى واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم لتطوير الخدمات المقدمة.

وقدم معاليه كلمة شكر واعتزاز لجميع العاملين الصحيين والإداريين بالمستشفى على جهودهم المقدرة في مواجهة الجائحة على الرغم مما يشهده المستشفى من ارتفاع ملحوظ في أعداد المرضى المنومين بسبب فيروس كورونا، معربًا عن قلقه لما يعانيه الطاقم الصحي من إرهاق خلال الفترة الأخيرة، وحث معاليه في ذات الوقت الجميع على مواصلة العمل المخلص خلال هذه الفترة الحرجة التي يمرُّ بها القطاع الصحي في السلطنة. كما زار معالي الدكتور مشروع التوسعة الجديدة بمستشفى صحار التي سيتم تخصيصها لاستقبال مرضى كورونا وذلك لتقليل الضغط المتواصل على أجنحة المستشفى، والذي سيسهم في إعادة الخدمات الصحية الأساسية المقدمة.

وأكد معاليه أن التوسعة الجديدة ستفتتح بعدد 30 سريرًا لمرضى كورونا كمرحلة أولى.

كما وجَّه معاليه القائمين على المشروع بضرورة الإسراع في تجهيز بقية مراحل المشروع لاستيعاب أكبر قدر ممكن من مرضى كورونا.

وفي ختام الزيارة قام معاليه بتوجيه كلمة لأبناء عمان المخلصين والمقيمين بضرورة المساهمة لدعم جهود الكوادر الصحية في مجابهتهم لهذه الجائحة وذلك بالاستمرار في الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحدِّ من انتشار هذا المرض وما يترتب عليه من تبعات جسيمة في فقد الأرواح والمضاعفات الصحية الأخرى، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التباعد الجسدي وارتداء الكمامات بطريقة صحيحة وغسل اليدين، مشيرًا إلى أن اللقاحات وحدها لا تكفي للحدِّ من انتشار الفيروس.