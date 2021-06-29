«التنمية الاجتماعية» تدشن مكتبتها الإلكترونية على الموقع الرسمي للوزارة

دشَّنت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجَّار ـ وزيرة التنمية الاجتماعية أمس المكتبة الإلكترونية للوزارة التي تقع على منصة (المقصورة) الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية الإلكترونية.

حيث تعرض هذه المكتبة العديد من عناوين الكتب والدراسات، والتقارير، والأوراق البحثية، والرسائل الجامعية، والأفلام القصيرة التي أعدتها الوزارة خلال السنوات الماضية والحالية مما يسهل الوصول إليها ويوفر الوقت والجهد للباحثين عنها من مختلف الفئات. وتكمن أهمية هذه المكتبة في مواكبة متطلبات العصر والأجيال الجديدة لنشر ونقل المعرفة والثقافة. علمًا أن المكتبة تتضمن أول محرك بحث خاص بالمحتوى الرقمي بالوزارة، والذي يسهل عملية الوصول للمعلومة، مما يوفر الوقت والجهد بأسلوب تصنيف متوافق مع المعايير العالمية في تنظيم المحتوى في البيئة الرقمية، وتتيح المراجع والمصادر العلمية والمعرفية في مجال التنمية الاجتماعية في شتى فروعها للباحثين ومتخذي القرار، وجمع وأرشفة وتصنيف جميع منشورات ومطبوعات الوزارة المتفرقة وفق نظام أرشفة موحد يسهل الرجوع إليها واستخدامها، وكذلك توفير مراجع مهمة في البرامج والمشاريع الاجتماعية التي انجزتها الوزارة خلال المرحلة السابقة والحالية من خلال مرحلة الاستقصاء عن هذه المراجع وتجميعها، وكذلك تسهيل مهمة الفنيين والمختصين والباحثين في الاطلاع على الأطر النظرية والتطبيقية عند الإعداد لكتابة التقارير الدولية والمحلية المتطلبة من قبل الجهات المحلية والدولية، إلى جانب إمكانية التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والمكتبات التابعة للمؤسسات الأكاديمية والحكومية المختلفة في إعارة المصنفات والمطبوعات وتبادلها مما يتيح الفرصة للباحثين بالوزارة الاطلاع على الكتب والمراجع العلمية المتوافرة في مكتبات تلك المؤسسات.