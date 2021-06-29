السلطنة تشارك فـي الاجتماع الـ«19» للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول التعاون

برنامج الخليج العربي للتنمية «الأجفند» يناقش المشاريع المقترحة للتمويل

مسقط ـ العمانية: شاركت السلطنة ممثلة بوزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع التاسع عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، بمعية المسؤولين بالجهات المختصة بالتشريع في دول المجلس، وذلك برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي ـ وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية المستشار جمال بن سالم بن سيف النبهاني. وقد تم مناقشة وبحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة أهمها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، ومراجعة مشاريع الأنظمة (القوانين) الموحدة وتشمل نظام (قانون) البذور والتقاوي والشتلات الموحد لدول المجلس، وكذلك نظام (قانون) الحجر الزراعي المعدل لدول المجلس، كما تطرق الاجتماع لمناقشة مقترح الأمانة العامة (الشؤون التشريعية والقانونية) بشأن بعض الجوانب ذات الصلة باختصاص اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل الشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات ولقاءات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم:(88/‏2020).

من جانب آخر شاركت السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية امس في الاجتماع الـ23 لبرنامج الخليج العربي للتنمية “الأجفند”، عبر الاتصال المرئي. مثَّل السلطنة في الاجتماع محمد بن أحمد المحروقي مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة التنمية الاجتماعية. تمَّ خلال الاجتماع إقرار محضر الاجتماع الـ22، واستعراض موجز لإنجازات البرنامج خلال النصف الأول من عام 2021م.كما ناقش الاجتماع المشاريع المقترحة للتمويل، وأقرَّ القوائم المالية للعام المالي 2020 وتقرير مراجعي الحسابات، وتقرير لجنة المراجعة في هذا البرنامج، إضافةً إلى مناقشة تعيين مراجعي الحسابات.