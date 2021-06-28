غدا .. آخر موعد للتسجيل فـي مسابقة مختبر الجدران المتساقطة

يغلق يوم غدٍ (الأربعاء) باب التسجيل للمشاركة في مسابقة مختبر الجدران المتساقطة التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع مؤسسة الجدران المتساقطة الألمانية، حيث يمكن لجميع الراغبين والمهتمين تقديم طلب المشاركة في مسابقة مختبر الجدران المتساقطة عبر التسجيل من خلال الموقع الالكتروني /https://falling-walls.com/lab/apply/oman-online-lab وحتى نهاية يوم غد (الأربعاء).

وتعد المسابقة فرصة للباحثين والأكاديميين والمبتكرين لعرض أفكارهم الابتكارية ورؤيتهم ومبادراتهم الاجتماعية ومشروعاتهم البحثية أمام لجنة تحكيم تتكون من خبراء في الوسط الأكاديمي والمؤسسات البحثية وأصحاب الاعمال التجارية في مدة زمنية لا تتجاوز 3 دقائق، بتاريخ 6 سبتمبر2021م، كما سيتأهل الفائز الأكثر إبهارًا للمشاركة في نهائيات مسابقة مختبر الجدران المتساقطة العالمية بمدينة برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية في الثامن من نوفمبر 2021م وحضور المؤتمر العالمي في 9 نوفمبر 2021.

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