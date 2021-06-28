ارتفاع كبير فـي أعداد الوفيات إلى «46» حالة و«2243» إصابة .. مؤشر مقلق وخطير للحالة الوبائية لكوفيد 19

كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي:

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل (46) حالة وفاة، وتُعد هذه الحصيلة الأكبر حتى الآن منذ بدء رصد حالات الوفاة اليومية لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، كما ارتفعت المحصلة الإجمالية للمصابين بكورونا أمس إلى (2243) حالة إصابة، وهذا مؤشر مقلق وخطير يعكس انتشارا واسعا للعدوى، فيما بلغ عدد المتعافين (1720) حالة، ونسبة التعافي بلغت (7ر87) بالمئة، حيث تنخفض نسبة التعافي مع ارتفاع حالات الإصابة، ويحتاج ذلك لمرور أسبوعين لتسجيل المتعافين.

ويشير التقرير اليومي الصادر من الوزارة عن حالة الإشغال بالمستشفيات والمراكز الصحية المخصصة لعلاج كورونا إلى أن عدد الحالات المنوَّمة خلال الأربع والعشرين الماضية بلغ (197) حالة، وعدد الحالات المنوَّمة في المؤسسات الصحية (1650) حالة، فيما وصل العدد في العناية المركَّزة إلى (506) حالات، وهذا مؤشر خطير لارتفاع أعداد المنوَّمين في العناية المركَّزة لأرقام غير مسبوقة، كما بلغ إجمالي الحالات المُسجَّلة في السلطنة (264302) حالة والمتعافين (231718) والوفيات (3013) حالة بنسبة 1ر1 بالمئة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (29571) حالة.

ومع تزايد الحالات المسجَّلة يوميًّا تؤكد وزارة الصحة على حث المواطنين لسرعة تلقي التطعيم وفق النظم المتبعة من خلال اتباع الإجراءات التي تعتمد على التسجيل الذاتي ضد مرض (كوفيد ـ 19) وتحديد المواعيد للأفراد حسب الكثافة العددية، وأيضًا اختيار المكان الملائم والقريب للمتحصن والفئة المستهدفة المستحقة للتطعيم.