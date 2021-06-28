«الصحة»: إضافة خدمة «التحصين المنزلي» ضد «كوفيد ـ 19» لفئة المقعدين سريريا والأشخاص ذوي الإعاقة

منح ـ من سالم البوسعيدي:

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

بدأت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط مع بداية الأسبوع الحالي إضافة خدمة جديدة للتحصين وهي التحصين المنزلي ضد فيرس كورونا (كوفيد ـ 19) لفئة المقعدين سريريًّا والأشخاص ذوي الإعاقة.

حيث إن هذه الفئة من أفراد المجتمع ظروفهم الصحية تعيقهم وتمنعهم من الوصول إلى مراكز التحصين وحتى تحصل هذه الفئة على التحصين كانت للمديرية مبادرة لتسهيل عليهم المشقة فقد وجهتهم بالذهاب مباشرة إلى أقرب مركز صحي الذي يتلقون العلاج فيه لحجز موعد للتحصين وذلك عن طريق أحد أقارب المريض أو من يعـيله.

من جانب آخر استأنفت المديرية خدمة التحصين عن طريق السيارة بعد إيقافها الأسبوع الماضي والمقامة حاليًّا في مقر الجمعية العمانية للسيارات، ويأتي استئنافها لما لها من أهمية كخيار إضافي للحصول على اللقاح بطريقة سهلة ومريحة، إضافة إلى تقليل الوقت والجهد للوصول لتغطية أكبر عدد من أفراد المجتمع في وقت قصير، لا سيما أن بعض الفئات المستهدفة للتحصين وجدت في هذه الخدمة نوعًا من الاستحسان والمتعة.

من جانب آخر أعلنت المديرية عن بدء إعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لمرض (كوفيد ـ 19) من اللقاح الروسي (سبوتنيك) مجانًا للكوادر الطبية والطبية المساعدة والصيادلة العاملين بالمؤسسات الصحية الخاصة بالمحافظة، وسوف يتم تحصينهم في مستشفى بدر السماء بفرعية (روي – الخوض)، وتقوم دائرة المؤسسات الصحية الخاصة بالمديرية بالإشراف والمتابعة والتقييم لسير عمل التحصين للوقوف عن مدى تطبيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية.

وتواصل المديرية حملة التحصين ضد مرض (كوفيد ـ 19) في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ومركز الساحل الصحي بولاية قريات كمركزين أساسيين لتحصين الفئة العمرية المستهدفة من عمر (45) فما فوق عن طريق الحجز الإلكتروني المسبق لبرنامج وزارة الصحة (ترصد بلس) إضافة إلى تحصين فئة الحوامل في الشهر الرابع من الحمل فما فوق شريطة أن لا تكون قد تلقت أي لقاح آخر خلال الأسبوعين الماضيين مع ضرورة إحضار البطاقة الشخصية وبطاقة صحة الحامل المتعارف عليها ذات اللون الأخضر.

وقد بيَّنت المديرية أن ساعات وأيام العمل بمراكز التحصين المختلفة في محافظة مسقط من خلال المنشورات الإعلانية عبر مواقعها في منصات التواصل الاجتماعي.

وتؤكد المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط بضرورة متابعة التحديثات اللازمة للفئات المستهدفة للتحصين ضد مرض (كوفيد ـ 19) لهدف حصول جميع أفراد المجتمع على اللقاح وهذا ما تسعى إليه دائمًا وأبدًا.

من جانب آخر تواصل وزارة الصحة حملة التطعيم ضد “كوفيد 19” في ولاية منح والتي تستهدف المواطنين فوق سن 45 سنة وفئة الحوامل ابتداءً من الشهر الرابع من الحمل حيث قام المركز الصحي منح خلال حملته بدأ من مطلع الأسبوع الماضي بتطعيم أكثر من 1000 مواطن ومواطنة بمركز التطعيم بمدرسة الشيخة نضيرة الريامية بولاية منح والذي شهد إقبالا من المواطنين والمواطنات المستهدفين من الحملة. وأوضح الدكتور طلال بن المر الأغبري طبيب المسؤول بمركز منح الصحي بأن الحملة التي تشرف عليها وزراة الصحة تستهدف المواطنين فوق سن 45 سنة والنساء الحوامل ابتداء من الشهر الرابع، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به المتطوعون المنظمون من جوالة نادي البشائر وجمعية إحسان وفريق النجوم التابع لنادي البشائر وبدور ممرضات معهد التمريض بالداخلية في عملية التطعيم، كما حث الدكتور كافة أفراد المجتمع فوق سن 45 سن والحوامل من الشهر الرابع بضرورة المباردة إلى أخذ اللقاح وفق البرنامج الزمني المخصص للحملة بعد ححز الموعد عن طريق برنامج ترصد أو عن طريق الموقع الالكتروني المعد لذلك، كما قدم بعض النصائح والإرشادات للمطعمين خلال الحملة.

كما تواصل بولاية شناص فعاليات الحملة الوطنية التحصين ضد (كوفيد ـ 19) وسط إقبال كبير من أبناء الولاية، حيث يُعد التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وسيلة آمنة وفاعلة للوقاية من المرض مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للخروج من هذه الجائحة بأقل الأضرار، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وأكد الدكتور جاسم بن محمد العبري رئيس مجمع شناص الصحي أن خطة سير برنامج التحصين تجري وفق المخطط له بكل سلاسة، وقد شهد مركز المعرفة للتعليم الأساسي إقبالًا كبيرًا من الأهالي من الفئات المستهدفة للتحصين.