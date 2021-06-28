المعهد العالي للقضاء يقر خطة دراسية جديدة لدبلوم الدراسات العليا

نزوى ـ العمانية: أقرَّ مجلس المعهد العالي للقضاء أمس خطة دراسية جديدة لدبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية لتخصصات القضاء والقضاء الإداري والادعاء العام؛ بهدف إعداد كوادر مؤهَّلة تتسم بالمهنية والكفاءة في مُمارسة العمل القضائي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، رئيس مجلس المعهد، بحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس. وناقش الاجتماع نظام التدريب عن بُعد الذي استهدف فئات متعددة من العاملين في المجالين القانوني والقضائي في السلطنة إلى جانب استعدادات المعهد لاستقبال دفعة جديدة من الدارسين خلال العام الأكاديمي المقبل 2021/‏2022.

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